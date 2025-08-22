Una buona notizia dal fronte giudiziario per Generalfinance (nella foto, l’Amministratore Delegato Massimo Gianolli), società specializzata in soluzioni di factoring. L’azienda ha ottenuto un importante provvedimento cautelare, che sospende l’efficacia di una precedente sentenza di condanna e le concede tempo per sostenere le proprie ragioni in appello.

Generalfinance, società quotata su Euronext STAR Milan e intermediario finanziario specializzato nel factoring per le PMI in difficoltà, ha comunicato che la Corte d’Appello di Trento ha accolto un’istanza cautelare presentata dalla società. Il tribunale ha deciso di sospendere, senza la necessità di una cauzione, l’efficacia esecutiva di una precedente sentenza che aveva condannato l’azienda.

Sospensione senza cauzione e la causa d’appello

La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale Civile di Trento, aveva imposto a Generalfinance di corrispondere a Roma 2014 S.r.l. un importo complessivo di circa 14 milioni di euro. La cifra era composta da circa 9,3 milioni di euro come importo principale, a cui si aggiungevano spese e interessi quantificati in circa 4,7 milioni di euro. L’accoglimento del ricorso da parte della Corte d’Appello, con la sospensione del pagamento senza cauzione, rappresenta una misura favorevole per l’azienda.

Contesto e prospettive

In seguito a questo provvedimento, la società ha annunciato che proseguirà con la causa di merito presso la Corte d’Appello di Trento, con l’obiettivo di ottenere una revisione della decisione di primo grado. La sospensione della condanna esecutiva garantisce a Generalfinance la possibilità di gestire la sua situazione finanziaria senza l’onere immediato di un pagamento così significativo, mentre il processo legale fa il suo corso.