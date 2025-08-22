Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’Unione Europea starebbe accelerando i suoi programmi per l’introduzione dell’euro digitale in risposta alla recente normativa statunitense sulle stablecoin. In particolare, si sta valutando la possibilità di utilizzare una blockchain pubblica invece di una privata, al fine di affrontare le questioni legate alla competitività di una valuta digitale europea.

Lo scorso mese il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una legge che regola il mercato delle stablecoin, un settore dal valore di 288 miliardi di dollari ampiamente dominato dal dollaro. Tale normativa è stato il risultato di un’intensa attività di lobbying da parte dell’industria delle criptovalute. Le stablecoin sono token digitali ancorati a un rapporto uno a uno con valute sovrane e garantiti da riserve che possono includere titoli di Stato.

Secondo una fonte citata dal Financial Times direttamente coinvolta nelle discussioni, dopo l’approvazione del cosiddetto Genius Act, i responsabili dell’Unione Europea stanno rivalutando i piani originali per l’euro digitale. In particolare, viene considerata l’opzione di utilizzare blockchain pubbliche come Ethereum o Solana per l’emissione della nuova valuta, invece di blockchain private, soluzione precedentemente preferita soprattutto per motivi legati alla privacy.

La Banca Centrale Europea (BCE) sta lavorando da anni al progetto di una versione digitale dell’euro che possa essere utilizzata liberamente all’interno dell’Eurozona. L’idea di adottare una blockchain pubblica è, secondo quanto affermato da una delle persone intervistate dal Financial Times, “una possibilità che le autorità europee stanno considerando con maggior attenzione in questo momento”.

Il quotidiano inglese sottolinea inoltre che un euro digitale basato su una blockchain privata, come inizialmente previsto, assomiglierebbe maggiormente al modello adottato dalla Banca Popolare Cinese, il cui token digitale è gestito con criteri privati, piuttosto che alle soluzioni sviluppate da aziende private negli Stati Uniti, dove invece prevalgono approcci più decentralizzati.

La Banca Centrale Europea ha ribadito in diverse occasioni, incluso in questa circostanza, che sta prendendo in esame diverse tecnologie per realizzare l’euro digitale, includendo sia sistemi centralizzati sia soluzioni decentralizzate, come le tecnologie basate su registri distribuiti. Al momento, tuttavia, non è stata ancora presa una decisione definitiva in merito alla piattaforma tecnologica da adottare.