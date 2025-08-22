Il sentiment dei consumatori nell’area euro ha subito una battuta d’arresto ad agosto, con l’indice di fiducia che ha segnato un’ulteriore flessione. I dati preliminari del sondaggio mensile condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea (DG ECFIN) rivelano un crescente pessimismo tra le famiglie.

Un calo oltre le aspettative

L’indicatore è sceso a -15,5 punti, peggiorando rispetto al -14,7 di luglio. Un dato che ha sorpreso gli analisti, i quali avevano previsto un calo più contenuto, a -15 punti. Questo risultato suggerisce una cautela diffusa riguardo alle prospettive economiche.

Il dato esteso all’Unione Europea

Il trend negativo non riguarda solo l’Eurozona. L’indicatore di fiducia esteso a tutta l’Unione Europea si è attestato a -14,8 punti, registrando un calo di 0,3 punti percentuali. Nonostante l’indicatore rimanga in territorio negativo, il calo registrato ad agosto fa emergere un sentimento di preoccupazione tra le famiglie europee.