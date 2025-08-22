Un’importante iniziativa per rafforzare le infrastrutture energetiche della Repubblica del Congo sta prendendo forma grazie all’impegno di Eni Congo. La società ha annunciato l’avanzamento di un vasto progetto di modernizzazione e potenziamento della rete di trasmissione ad alta tensione che collega le città di Pointe-Noire e Brazzaville. Questo intervento strategico, che include la manutenzione di nove sottostazioni chiave e della linea elettrica aerea, punta a migliorare in maniera sostanziale l’affidabilità e le prestazioni dell’intera rete nazionale.

Energia al servizio di comunità e imprese

L’obiettivo principale del progetto è garantire una maggiore stabilità della rete e una capacità di distribuzione dell’energia elettrica potenziata, aspetti cruciali per lo sviluppo locale. L’amministratore delegato di Eni Congo, Andrea Barberi, in foto, ha sottolineato l’impatto positivo dell’iniziativa, sia per i cittadini che per il tessuto economico.

“Grazie a questo progetto, la capacità di distribuzione dell’energia elettrica sarà potenziata, la stabilità della rete aumentata e l’accesso all’elettricità notevolmente migliorato sia per le comunità locali che per le imprese. Sulla base di questi risultati tangibili, ribadiamo oggi il nostro impegno a garantire un accesso stabile, sicuro e sostenibile all’energia, ponendo la sicurezza energetica, la competitività industriale e lo sviluppo locale al centro della nostra strategia”, ha dichiarato Barberi nel corso di una cerimonia.

Un modello energetico virtuoso

L’iniziativa si inserisce in una visione più ampia che vede la Centrale Électrique du Congo (CEC) come pilastro del sistema energetico del Paese. Attualmente, la centrale fornisce oltre il 70% dell’elettricità nazionale, operando con un’affidabilità superiore al 98% grazie a tre turbine a gas. Alimentata da gas di provenienza locale, la CEC rappresenta un esempio di produzione energetica a basse emissioni di carbonio e ad alta efficienza.

Con questo progetto, Eni Congo non si limita a un semplice intervento infrastrutturale, ma rafforza il proprio impegno nel sostenere la transizione energetica del Congo. L’azienda si posiziona come partner strategico per una crescita sostenibile e inclusiva, dove l’energia è vista come un motore di opportunità e un fattore chiave per lo sviluppo nazionale.