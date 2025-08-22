Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Toscana, esprime con determinazione la sua volontà di non arrendersi nonostante l’attesa per la sua ufficializzazione come candidato governatore della regione.

«Mollare? Non ci ho mai pensato e non intendo farlo adesso», afferma con fermezza. «Ho la volontà di spiegare ai toscani l’importanza di indirizzare questa scelta senza preconcetti, di fronte al rischio concreto di altri cinque anni di inattività governativa».

Nonostante la mancata conferma ufficiale da parte della coalizione di centrodestra, Tomasi si considera già in campo per la corsa elettorale: «Anche se non sono ancora formalmente candidato, io comunque sono già impegnato».

Attesa e mancata ufficialità della candidatura

A meno di due mesi dalle elezioni regionali, il motivo per cui il tavolo nazionale di coalizione non ha ancora investito Tomasi appare poco chiaro. Il sindaco definisce questa situazione un errore strategico, sottolineando come la Toscana non possa essere trattata come altre regione: «Parlare di questa regione senza tener conto delle sue specificità è un grave errore. La Toscana è un territorio complesso e richiede da parte nostra ogni possibile vantaggio per competere efficacemente».

Quando gli viene chiesto se, davanti a queste difficoltà, abbia mai pensato di fare un passo indietro, Tomasi risponde senza esitazioni: «No, per me si tratta di una sfida fondamentale, soprattutto per la mia generazione. Se fossi stato uno di quelli che si arrendono alla prima difficoltà, non avrei raggiunto nulla. La mia storia personale lo dimostra».

La sfida politica in Toscana

L’attuale coalizione di centrodestra era vista come un possibile competitivo alternativa al centrosinistra: «Non considero importante il gap di partenza, ma sapere qual è la direzione che vogliamo per la Toscana», precisa il sindaco. «Se il presidente uscente, Eugenio Giani, otterrà ancora una volta la vittoria, temo che la regione dovrà fare i conti con un ulteriore quinquennio di stasi. Questo perché è legato a un progetto politico nazionale che poco ha a che vedere con le reali esigenze dei toscani».

Tomasi richiama l’attenzione anche sulle mancate risposte riguardo a criticità locali come quella di Prato: «Non ho ancora sentito una parola dal presidente in merito al commissariamento della città, e questo silenzio è davvero preoccupante».