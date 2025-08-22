«Guardi questi friggitelli. E i pomodori, senta che profumo! Qui coltivo solo con acqua e sole; niente fertilizzanti chimici. Vivo lontano da tutto, ma ho tutto ciò che serve. L’unico problema è che devo comprare sale, zucchero e caffè». Il vento soffia forte sulle colline di Montenero di Bisaccia, dove Antonio Di Pietro ci accoglie all’ingresso della sua masseria con il tipico cancello verde.

«L’estate l’ho sempre passata qui, in campagna. Il mare? Da questa altura si avverte il suo profumo.» Scoprire il rifugio esclusivo dell’uomo simbolo di Mani Pulite ha quasi l’atmosfera di un romanzo di spionaggio, un po’ come il suo carattere. Prima bisogna trovare la località su Google Maps, poi è lui stesso, il “Tonino nazionale”, a guidarti al telefono. «Devo ancora tenere sotto controllo qualcuno che dà fastidio», spiega.

Ad accoglierci ci sono le oche, le galline, i cani pastore abruzzesi, gli ulivi, le vigne e l’orto rigoglioso. Qui è nato Antonio Di Pietro. A pochi metri, nel 1987, perse la vita suo padre Giuseppe travolto da una balle di fieno. Di Pietro lasciò il luogo da bambino, a dieci anni, ma vi è sempre tornato. «Ora voglio restare qui fino alla fine: ad ottobre compirò 75 anni e godo della mia terza età in pace».

Questo luogo sembra un varco nel tempo, e infatti d’estate sembra quasi tornare al 1992, l’anno in cui Mani Pulite era già in piena attività ma la mafia aveva già deciso la sua sentenza nei confronti di Di Pietro, dopo gli attacchi a Falcone e Borsellino.

Identità coperta e minacce mafiose

Di Pietro, lei ha avuto molteplici ruoli: cameriere, gelataio, operaio, poliziotto, pubblico ministero, ministro, deputato e ora avvocato. Durante l’estate del 1992 però assunse un’identità segreta. Ci può raccontare come avvenne?

Antonio Di Pietro risponde:

«Presi il nome di Marco Canale. Ero un testimone chiave per la procura di Giovanni Falcone a Palermo e successivamente a Caltanissetta. Credo che Paolo Borsellino sia stato ucciso non tanto per le indagini condotte fino a quel momento, ma per la vasta inchiesta che stava avviando: una sorta di “Mani Pulite siciliana”, perché le famiglie mafiose stavano investendo miliardi nelle imprese edili al Nord.»

Il 19 luglio 1992 una bomba in via D’Amelio mise fine alla vita di Paolo Borsellino. Dove si trovava allora Antonio Di Pietro? «Pochi giorni prima avevo ricevuto un’informativa dei carabinieri del ROS: anche io ero nella lista degli obiettivi di Cosa Nostra. Con urgenza lasciai il paese insieme a mia moglie, diretti verso la Costa Rica, muniti di passaporto e di una nuova identità. Durante il viaggio, l’aereo effettuò diversi scali. Anche il resto della mia famiglia si stanziò in luoghi diversi per ragioni di sicurezza. Lo Stato e le forze di polizia mi hanno garantito una protezione eccellente. Non è facile parlarne volentieri: sono passati trentatré anni, ma fu un periodo carico di paura, temevo per la sicurezza dei miei figli».

Chi è oggi Antonio Di Pietro? «Mi definisco un contadino particolare. Non ho un’attività commerciale, ma coltivo grano, olio, vino, verdure, coriandolo e semi di girasole nei miei terreni. Ho affittato tutto a due agricoltori locali, per una somma simbolica di un euro all’anno. Amo vedere questa terra curata, proprio come era quando mio padre la lasciò».

Suo padre è venuto a mancare molto vicino a qui.

«Proprio lì, era il 1987. All’epoca ero già pubblico ministero a Milano. Ricevetti una telefonata da un vicino di casa: mio padre era stato travolto da una balla di fieno, una tragedia che mi ha segnato profondamente».

Quando ha deciso di trasferirsi qua in campagna?

«Il primo luglio 2023, giorno in cui si è sposato mio figlio più piccolo, Antonio Giuseppe. Voleva celebrare il matrimonio tra questi ulivi, un luogo speciale. Due giorni dopo la festa ero qui da solo, con tutto il necessario appena comprato: piatti, biancheria, cucina. Mi sono chiesto: perché dovrei tornare a Bergamo? Così ho scelto di restare».

Com’è una sua giornata tipo?

«Mi sveglio a seconda del canto del gallo. Poi mi dedico alla scrittura, riordino le carte e passo tempo nell’orto o a parlare con chi viene a farmi visita».

Chi l’ha maggiormente delusa in politica?

«Uno su tutti: il senatore Sergio De Gregorio, che io avevo candidato con Italia dei Valori e che nel 2008 si vendette a Berlusconi per tre milioni di euro, contribuendo alla caduta del governo Prodi».

Di qualche politico è rimasto amico?

«Ho avuto amici impegnati in politica, ma non posso dire di essere mai stato amico di un politico. I miei rapporti sono sempre stati di tipo politico ma professionale con tutto il sistema. Sono stato fondatore dell’Ulivo. Oggi non è semplice arrivare a certi livelli» (sorride).

Durante il periodo di Mani Pulite e la sua discesa in politica, ha raggiunto una fama enorme. D’estate i paparazzi la seguivano ovunque…

«Anche in Sardegna li vedevo spuntare, ma non mi sono mai irritato: facevano semplicemente il loro mestiere».

Cosa pensa di Berlusconi?

«Lasciamo che riposi in pace. Ma posso dirle che, complessivamente, ho affrontato 253 cause legali. Di queste, 37 mi riguardavano come indagato mentre le restanti come parte offesa. Le prime si sono concluse nella fase delle indagini preliminari, con archiviazioni o con la condanna di altri coinvolti. Se avessi incassato ogni risarcimento assegnatomi, oggi sarei milionario. Da Berlusconi, però, ho ricevuto 100 mila euro dopo che mi diffamò, sostenendo su giornali e televisioni che non avevo mai conseguito la laurea e che in realtà fossi un agente dei servizi segreti».

Molti la definiscono un giustizialista. Lei come si considera?

«Non sono né giustizialista né garantista. Credo fermamente che la legge debba valere per tutti, dal cittadino più umile al “mammasantissima”».

Prima di salutarci, Di Pietro controlla se la gallina abbia deposto qualche uovo da offrirci. Nulla, ma decide di condividere con noi la sua ricetta estiva preferita:

«La chiamano “zuppetta”: si prepara con un soffritto di cipolla, poi si aggiungono peperoni e pomodori, cuocendo lentamente a fuoco basso. Infine si adagia sopra un bel uovo in camicia. Un vero piacere per il palato. Consiglio di gustarla con calma!».