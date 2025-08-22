Per la prima volta negli anni recenti, l’esodo estivo non è stato segnato dai consueti aumenti speculativi dei carburanti, fenomeno che solitamente accompagna le partenze degli italiani durante il periodo vacanziero. Tuttavia, questa apparente stabilità non deve ingannare: i consumatori continuano a subire le conseguenze di anomalie persistenti nel settore dei carburanti.

Lo sottolinea il Codacons, che ha effettuato un’analisi dettagliata sui prezzi di benzina e gasolio alla pompa.

Dai dati del Ministero della Transizione Ecologica (Mase) emerge che, nella settimana di Ferragosto, il prezzo medio della benzina si è attestato a 1,701 euro al litro, mentre quello del gasolio a 1,631 euro al litro, manifestando un decremento progressivo iniziato a fine giugno – spiega l’associazione. Nel confronto con lo stesso periodo del 2019, la verde aveva un costo di 1,398 euro al litro e il diesel 1,284 euro al litro: ciò significa che, rispetto a cinque anni fa, gli italiani pagano oggi la benzina il 21,7% in più e il gasolio addirittura il 27% in più.

In termini concreti, un pieno di benzina costa oltre 15 euro in più rispetto alle vacanze estive del 2019, mentre per un pieno di gasolio si arriva a un extra di 17,3 euro.

Un vero e proprio aumento che, moltiplicato per i milioni di spostamenti in auto registrati durante queste giornate di esodo e controesodo, si traduce in un aggravio complessivo di spesa per le famiglie italiane che raggiunge centinaia di milioni di euro.

La recente riduzione dei prezzi di benzina e gasolio non è dunque sufficiente: esistono ampi margini per un ulteriore calo dei prezzi alla pompa, soprattutto se si considera che le quotazioni del petrolio sono diminuite di oltre il 16% dal mese di giugno ad oggi, mentre nello stesso arco temporale i prezzi dei carburanti sono scesi di appena il 2%.

È importante precisare che il prezzo alla pompa non dipende esclusivamente dalle quotazioni del petrolio greggio, ma una diminuzione così consistente del prezzo del petrolio avrebbe dovuto riflettersi in una riduzione più significativa dei listini per i consumatori.

Codacons conclude evidenziando come, alla luce della rapidità con cui i prezzi di benzina e gasolio sono aumentati a seguito dello scoppio del conflitto in Iran, la mancata corrispondenza nella discesa dei prezzi rappresenti una problematica da affrontare per garantire maggiore equità ai consumatori.