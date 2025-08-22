Un’operazione da miliardi di dollari sta scuotendo il settore energetico canadese, consolidando la posizione di un attore chiave. Cenovus Energy ha annunciato un accordo per acquisire un concorrente, in una mossa strategica che promette significative sinergie e crescita.

Cenovus Energy, una delle principali compagnie canadesi integrate di petrolio e gas naturale, ha raggiunto un accordo definitivo per l’acquisizione di MEG Energy, produttore di sabbie bituminose. La transazione, del valore di 7,9 miliardi di dollari canadesi (circa 4,9 miliardi di euro) comprensivi del debito, rafforza la posizione di Cenovus nel bacino dell’Alberta e consolida il suo portafoglio di risorse.

I termini dell’accordo e la struttura finanziaria

L’acquisizione prevede che Cenovus acquisisca tutte le azioni ordinarie di MEG per un corrispettivo di 27,25 dollari per azione. La transazione sarà pagata per il 75% in contanti e per il restante 25% in azioni ordinarie Cenovus. Agli azionisti di MEG sarà offerta la possibilità di scegliere se ricevere principalmente contanti o azioni, con una ripartizione proporzionale stabilita su un ammontare massimo di 5,2 miliardi di dollari in contanti e 84,3 milioni di azioni Cenovus.

Sinergie strategiche e creazione di valore

Jon McKenzie, CEO di Cenovus, ha definito l’operazione “un’opportunità unica”. L’acquisizione consentirà a Cenovus di integrare una produzione giornaliera di circa 110.000 barili da risorse di sabbie bituminose di alta qualità e a lunga durata. Queste risorse si trovano in una posizione strategica, direttamente adiacenti all’asset principale di Cenovus a Christina Lake, facilitando l’integrazione e la massimizzazione delle efficienze operative. McKenzie ha sottolineato che “l’entità delle sinergie che abbiamo identificato rende questa un’interessante opportunità di creazione di valore per gli azionisti di Cenovus”.