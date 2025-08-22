In un contesto energetico in continua evoluzione, segnato dalla normalizzazione dei prezzi post-crisi, il gigante svizzero BKW presenta i risultati del suo primo semestre. Nonostante un calo della redditività rispetto a un anno eccezionalmente forte, l’azienda conferma le sue aspettative per il futuro.

BKW (nella foto, il ceo Robert Itschner) ha ottenuto un buon risultato nei primi sei mesi del 2025, come confermato nel suo comunicato stampa. L’utile operativo lordo (EBIT) si è attestato a 310,7 milioni di franchi svizzeri, segnando un calo del 29,1% rispetto al primo semestre del 2024. Questo risultato è attribuibile principalmente alla normalizzazione del mercato energetico dopo i forti squilibri della crisi e a una produzione inferiore da fonti idroelettriche ed eoliche a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli. Nonostante la flessione, l’azienda mantiene un’ottica positiva per il resto dell’anno.

Analisi dei risultati finanziari

Nel dettaglio, la prestazione complessiva di BKW si è leggermente ridotta del 3,4%, raggiungendo i 2,25 miliardi di franchi svizzeri. L’utile netto dichiarato è diminuito del 43,9%, scendendo a 203,3 milioni di franchi, un calo in parte dovuto a un risultato meno redditizio dei fondi di disattivazione della centrale nucleare di Mühleberg rispetto all’anno precedente. Il calo più significativo si è registrato nel settore Energy Solutions, con l’EBIT che è sceso del 39,2% a 207 milioni di franchi, principalmente a causa della normalizzazione dei risultati commerciali e di una minore produzione di energia.

Andamento dei settori e strategia aziendale

Nonostante le sfide, non tutti i settori hanno subito un calo. Il settore Power Grid ha mostrato uno sviluppo stabile, con un lieve calo di EBIT a 69,3 milioni di franchi, a fronte però di un aumento degli investimenti nella rete di distribuzione. Un successo notevole è stato il rapido roll-out degli Smart Meter, con oltre 70.000 installazioni a metà anno. Il segmento Infrastructure & Buildings ha continuato il suo trend positivo, vedendo la prestazione complessiva crescere dell’1% e l’EBIT del 26%, attestandosi a 30,8 milioni di franchi. Questo risultato conferma il successo dell’implementazione della strategia «Solutions 2030», che ha già portato a risultati significativi, come la progettazione di un grande accumulatore a batteria in Germania e il successo della commercializzazione di impianti fotovoltaici flessibilizzati. Grazie a questi risultati positivi e a effetti stagionali, BKW prevede per la seconda metà dell’anno ricavi superiori nei settori Energy Solutions e Infrastructure & Buildings, e ha confermato la sua guidance per l’esercizio 2025, stimando un EBIT compreso tra 650 e 750 milioni di franchi.