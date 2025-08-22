Dietro i marchi globali come K-Way e Superga c’è una visione che va oltre l’industria della moda: un piccolo imprenditore, un’isola sarda abbandonata e un progetto di rinascita che è un vero e proprio manifesto di sostenibilità e amore per la natura.

Marco Boglione, fondatore e anima di BasicNet S.p.A., ha infatti trasformato la quasi abbandonata isola di Culuccia, nel Nord Sardegna, in un’oasi di agricoltura e natura. Acquistata nel 2017, l’isola sta vivendo una vera e propria rinascita, tornando a essere produttiva e autosufficiente nel pieno rispetto dei suoi ecosistemi, senza nuove costruzioni e senza alterarne l’essenza.

Una visione di ‘Arca’ e Natural Equity

Il progetto di Boglione è guidato da una filosofia profonda, che lui stesso definisce con il concetto di “arca”. L’isola, che un tempo era abitata dal solo pastore ziu Agnuleddu, è ora considerata un’opera d’arte da salvaguardare. L’obiettivo è proteggere il suo patrimonio naturale e renderla un esempio di come si possa realizzare una vera sostenibilità, definita dall’imprenditore come Natural Equity, attraverso sistemi di coltivazione e allevamento non intensivi, senza l’uso di concimi, mangimi industriali o irrigazione artificiale. Un ritorno alle origini che onora la storia del luogo.

L’agricoltura e l’enologia tra tradizione e innovazione

Il fulcro del progetto agricolo è la produzione enogastronomica. Le antiche vigne ritrovate sull’isola sono state ripristinate per la coltivazione del Vermentino. L’enologo Andrea Pala ha affrontato la sfida di produrre un vino di qualità a pochi metri dal mare, scoprendo che le viti non soffrono la salsedine e sono protette dalle brezze marine. Il progetto include anche una produzione sperimentale di vino con uve immerse in acqua di mare, che ha dato vita a un Vermentino unico. Oltre al vino, l’isola produce gin, mirto, miele e ospita un allevamento di ostriche nell’area marina circostante, con progetti in corso per il riconoscimento ufficiale della razza di vacche autoctone.

Un laboratorio scientifico nel cuore della natura

A testimonianza dell’impegno per la conservazione, nel 2020 è nato l’Osservatorio Naturalistico di Culuccia, una struttura di ricerca scientifica permanente. L’osservatorio, diretto dalla naturalista Sabrina Rossi, ha il compito di studiare e proteggere la ricchezza di flora e fauna locali. Le sue attività di ricerca si svolgono in stretta collaborazione con importanti atenei e istituti italiani, come il Politecnico di Torino e l’Università di Sassari, consolidando il ruolo dell’isola come un vero e proprio laboratorio a cielo aperto per lo studio della biodiversità terrestre e marina.