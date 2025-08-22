Il Gruppo Alperia ,nella foto il direttore generale Luis Amort, chiude il primo semestre del 2025 con risultati in forte crescita, dimostrando una notevole resilienza in un contesto di mercato complesso. A fronte di una produzione idroelettrica in calo, i ricavi complessivi hanno raggiunto la cifra di 1,184 miliardi di euro, un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Questa performance è stata trainata principalmente dall’aumento dei prezzi delle commodity energetiche, che ha più che compensato il calo del 23% della produzione idroelettrica, scesa a 1,8 TWh dopo il record storico registrato nello stesso periodo del 2024.

L’EBITDA normalizzato si è attestato a 218,7 milioni di euro, mantenendosi quasi invariato (-0,7%) rispetto al primo semestre del 2024. L’utile netto del Gruppo è salito a 102,4 milioni di euro, superando il già notevole risultato di 96,4 milioni di euro del 2024.

Crescita e investimenti per il futuro

Dal punto di vista commerciale, Alperia continua a espandere la sua base clienti, che al 1° luglio 2025 contava circa 493 mila punti di fornitura. Questo include un’ampia diversificazione tra mercato elettrico, gas, teleriscaldamento e, in crescita, i contratti di ricarica per i veicoli elettrici, che sono quasi 3.000.

Il Gruppo ha mantenuto un forte impegno negli investimenti, che nel primo semestre 2025 hanno raggiunto i 68 milioni di euro, leggermente in più rispetto all’anno precedente. Questi fondi sono stati destinati principalmente a:

Distribuzione dell’energia elettrica , per migliorare la qualità e la continuità del servizio.

, per migliorare la qualità e la continuità del servizio. Generazione , con l’ammodernamento delle centrali idroelettriche.

, con l’ammodernamento delle centrali idroelettriche. Teleriscaldamento e la realizzazione della nuova sede di Merano.

L’ottima marginalità generata nel periodo ha consentito inoltre di ridurre l’indebitamento finanziario del Gruppo del 5%, portandolo a 771 milioni di euro al 30 giugno 2025. Questo dato riflette una solida gestione finanziaria e pone le basi per una crescita sostenibile e a lungo termine.