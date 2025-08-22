Adidas, il noto marchio tedesco, ha espresso pubbliche scuse nei confronti di una comunità indigena in Messico dopo aver utilizzato come fonte d’ispirazione per un nuovo modello di scarpa un paio di sandali tradizionali realizzati da artigiani locali.
La sneaker in questione, chiamata Oaxaca Slip-On, ha sollevato critiche e accuse di appropriazione culturale poiché si ispira agli huaraches, sandali in cuoio tipici degli indios messicani.
La presidente Claudia Sheinbaum era intervenuta pubblicamente sulla vicenda, sottolineando l’importanza del rispetto nei confronti delle culture indigene.
Karen González, responsabile legale di Adidas Messico, ha ammesso che il design della scarpa deriva direttamente da un modello tradizionale proveniente dalla comunità di Villa Hidalgo Yalalag.
Ha aggiunto:
“Siamo consapevoli che questo possa aver generato disagio e per questo desideriamo porgere le nostre scuse pubbliche.”
Durante una cerimonia ufficiale, la dirigente ha inoltre assicurato che nei progetti futuri Adidas collaborerà in modo diretto con le comunità locali, rispettando le tradizioni culturali e valorizzando l’artigianato, elemento essenziale per la sopravvivenza delle popolazioni indigene.
In seguito al lancio, avvenuto a inizio agosto, le scarpe in questione sono state rimosse dal sito di vendita online.
Il governo messicano ha annunciato che intende richiedere un risarcimento economico a Adidas, per il mancato rispetto delle proprietà culturali.