Una quota rilevante, pari a circa un milione di tonnellate di acciaio proveniente dall’Unione Europea, rischia di scomparire a causa dei dazi statunitensi del 15% attualmente previsti sui veicoli europei. È questo l’allarme lanciato dall’associazione europea dell’industria siderurgica Eurofer, che sottolinea l’elevata incertezza che grava sul settore, aggravata soprattutto dalla tariffa del 50% tuttora applicata alle esportazioni dirette di acciaio e alluminio dall’UE verso gli Stati Uniti, una misura ancora irrisolta dopo la recente dichiarazione congiunta Ue-Usa.

Secondo le stime di Eurofer, nel 2024 l’UE ha esportato circa 760.000 veicoli verso gli Stati Uniti, equivalenti appunto a circa un milione di tonnellate di acciaio, di cui si prevede la possibile perdita di una parte significativa a causa dei dazi.

Axel Eggert, direttore generale di Eurofer, ha dichiarato:

“Stiamo ancora attendendo un quadro chiaro sul futuro sistema di quote che dovrebbe sostituire le attuali misure. Anche se il testo rimane vago, riconosciamo gli sforzi intrapresi dalla presidente von der Leyen e dal commissario Šefčovič. Tuttavia, è urgente avviare subito i lavori per ripristinare l’accesso preferenziale ai volumi tradizionali di acciaio dell’UE negli Stati Uniti, visto che per ora non è stato fissato nessun termine e i ritardi si accumulano, come dimostrato dall’attuazione dell’accordo tra Usa e Regno Unito.”

Il problema del ‘ring-fencing’ e le nuove misure europee

Secondo Eurofer, il cosiddetto ‘ring-fencing’ – ovvero la creazione di barriere per tutelare i mercati interni dalla sovraccapacità produttiva globale – richiede un allineamento molto stretto tra i regimi di importazione di Bruxelles e Washington.

In questo contesto la Commissione Europea, con la proposta attesa per settembre di una nuova misura di difesa commerciale, dovrà mettere in campo “azioni coraggiose” per proteggere efficacemente la capacità produttiva europea, come sottolinea l’associazione.

Impatto sui settori utilizzatori e perdite per il comparto siderurgico

Eurofer evidenzia che, sebbene l’impatto delle tariffe possa risultare pesante anche per le filiere a valle, gli studi condotti indicano che una maggiore protezione dell’acciaio europeo avrebbe effetti “trascurabili” sui settori utilizzatori.

Il settore siderurgico europeo ha già subito, dal 2018, una perdita di circa un milione di tonnellate nelle esportazioni verso gli Stati Uniti a causa delle tariffe della sezione 232: si è passati da 4,6 milioni di tonnellate esportate nel 2018 a 3,8 milioni nel 2024, di cui 600.000 soggette a dazi del 25%.

Complessivamente, l’industria siderurgica europea ha perso dal 2018 circa 30 milioni di tonnellate tra mercato interno ed estero, condizionata dalla sovraccapacità di produzione a livello globale – alimentata in particolare da Asia, Nord Africa e Medio Oriente – e dal calo della domanda dei settori utilizzatori.

Eurofer avverte:

“Le ultime tariffe statunitensi del 25% introdotte a marzo e del 50% a giugno hanno già generato un impatto fortemente negativo. È fondamentale che Bruxelles reagisca adottando strumenti di difesa commerciale efficaci e coordinati con gli Stati Uniti.”