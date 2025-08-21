Secondo Unimpresa, il furto di farmaci e dispositivi medici dagli ospedali italiani è diventato un fenomeno sistemico che mette a rischio la sicurezza dei pazienti e alimenta la criminalità organizzata. L’associazione sottolinea come il valore di un singolo furto possa superare i 300.000 euro, rendendo il fenomeno un’emergenza che richiede un intervento immediato.

Un problema di sicurezza e di costi

Negli ultimi anni, i furti di medicinali salvavita, oncologici e di dispositivi medici sono diventati sempre più frequenti, con episodi recenti registrati in diverse città italiane come Treviso, Napoli e in Calabria. Questi farmaci rubati finiscono spesso sul mercato nero o persino sul dark web. L’impatto di questi crimini è duplice: non solo causano una perdita economica per il sistema sanitario, ma privano anche i pazienti di terapie vitali. Come afferma Flavio Ronzi, presidente di Unimpresa Federambulanze, “ogni farmaco rubato significa un paziente senza terapia e un costo doppio per il sistema sanitario.”

La risposta è la digitalizzazione “end-to-end”

Per contrastare questo fenomeno, Unimpresa propone l’adozione immediata della tracciabilità digitale end-to-end, uno standard internazionale che permetterebbe di seguire ogni farmaco dal magazzino fino al paziente. Questa tecnologia, che utilizza strumenti come codici a barre, sistemi RFID e registri digitali centralizzati, non solo ridurrebbe i furti, ma anche gli errori di somministrazione.

Esperienze internazionali, come il sistema “Closed-Loop Medication Management” negli Stati Uniti e la “Barcode Medication Administration” (BCMA) in Europa, hanno già dimostrato l’efficacia di queste soluzioni. L’Unimpresa insiste sul fatto che la digitalizzazione non è un costo, ma un investimento essenziale per proteggere le risorse pubbliche, garantire la qualità delle cure e rafforzare la credibilità del sistema sanitario. La sfida è trasformare un “obbligo burocratico” in una leva strategica per l’innovazione e la sicurezza.