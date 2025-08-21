L’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani rende omaggio a Rino Gaetano, un “geniale cantautore del paradosso e dell’apparente nonsense”. A 75 anni dalla sua nascita, l’artista continua a essere amato da un vasto pubblico. Nato a Crotone il 29 ottobre 1950, Salvatore Antonio Gaetano, noto a tutti come Rino, si è formato artisticamente nei sobborghi di Roma.

Un successo senza tempo

Rino Gaetano si è imposto nel 1975 con il 45 giri “Ma il cielo è sempre più blu”, seguito l’anno dopo da “Mio fratello è figlio unico” e nel 1977 dall’album “Aida”. Il suo stile, erede di Fred Buscaglione, ha saputo mescolare la sua esperienza teatrale con la sperimentazione musicale. L’artista divenne famoso grazie a un nonsense solo in apparenza incomprensibile, che si ritrovava anche nelle sue note di copertina, dove si prendeva gioco del linguaggio delle istituzioni, della politica, della religione, del giornalismo e della burocrazia.

Nel 1978, Gaetano partecipò al Festival di Sanremo con la canzone “Gianna”, che si classificò terza e vendette 600.000 copie. Originariamente, la canzone che doveva presentare era “Nuntereggae più”, ma venne scartata per il suo “lungo ed esplicito elenco di nomi di politici e vip dell’attualità che il cantautore nella canzone dichiarava di ‘non sopportare più'”. L’album omonimo, pubblicato il 1° settembre 1978, fu la sua definitiva consacrazione. In quest’opera, Gaetano affrontava le criticità politico-sociali del momento con uno “sguardo disincantato, dissacrante e leggero ma non per questo meno corrosivo”.

La critica lo ha spesso frainteso

Rino Gaetano, con il suo “gusto innato per il paradosso ‘un po’ alla Carmelo Bene'”, è stato a volte etichettato come un semplice artista macchiettistico. Ad esempio, Maurizio Costanzo lo presentò a Susanna Agnelli come “un cantautore che fa canzoncine ironiche, cosi, scherzose, scanzonate… che si dedicherà prossimamente a mettere in musica forse le Pagine Gialle perché fa degli elenchi di nomi”.

Tuttavia, personalità come lo scrittore e critico letterario Enzo Siciliano, che lo intervistò nella trasmissione radiofonica “Quadernetto romano” nel 1978 , e Gino Paoli, che lo definiva “l’erede di un certo tipo di nonsense, di marinetterie, del surrealismo più antico”, lo presero sul serio e ne valorizzarono il lavoro. Anche Antonello Venditti era molto legato a lui.

Un’eredità che continua a vivere

Scomparso a Roma il 2 giugno 1981 in un incidente stradale, il culto per la figura di Rino Gaetano ha continuato a crescere nel tempo. Dopo un calo di popolarità durato fino agli anni Duemila, l’artista è oggi apprezzato come un autore di prima grandezza. Mostre, concerti tributo, materiali inediti e nuove generazioni di artisti hanno contribuito a far conoscere la sua “voce libera e inconfondibile, capace di raccontare con sarcasmo e leggerezza il paradosso di un’epoca e la complessità di un Paese, smascherandone le contraddizioni senza mai cadere nella retorica”.