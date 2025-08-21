Nonostante i risultati positivi del primo semestre 2025, il colosso assicurativo olandese Aegon sta valutando un cambiamento epocale: il potenziale trasferimento della sede negli Stati Uniti e la quotazione principale al NYSE (New York Stock Exchange).

Semestre record e obiettivi raggiunti

Il primo semestre 2025 si è chiuso con un utile netto di 606 milioni di euro, un notevole recupero rispetto alla perdita di 65 milioni registrata nello stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato operativo ha segnato un aumento del 19%, arrivando a 845 milioni di euro. Questi dati, come comunicato dal gruppo, confermano il raggiungimento di tutti gli obiettivi finanziari prefissati per l’anno in corso. La performance è stata trainata dalla crescita del business e da un miglioramento delle condizioni negli Stati Uniti.

A dimostrazione di questa solidità, Aegon ha annunciato anche un aumento di 200 milioni di euro del suo programma di riacquisto di azioni, portando il totale a 400 milioni per il secondo semestre 2025. Inoltre, è stato confermato un acconto dividendo di 0,19 euro per azione, in crescita rispetto all’anno precedente.

Un possibile cambio di rotta

La notizia più rilevante è la valutazione avviata dal gruppo per un possibile trasferimento della sede legale e del quartier generale negli Stati Uniti. Un’analisi approfondita studierà le implicazioni di questa mossa per tutti gli stakeholder di Aegon. L’intenzione è quella di mantenere la quotazione su Euronext, ma di rendere quella sul NYSE la principale.

Se l’operazione dovesse andare in porto, si prevede che la transizione richiederà dai due ai tre anni. L’azienda ha fatto sapere che concluderà la sua analisi nei prossimi mesi e fornirà maggiori dettagli durante il Capital Markets Day del 10 dicembre.