Nel futuro dei pagamenti, l’attenzione si sposta sulla convergenza di due tecnologie chiave: le stablecoin e l’intelligenza artificiale (AI). ZagTrader, ha recentemente esplorato come questa unione stia trasformando il panorama finanziario globale.

Il nuovo standard dei pagamenti

Secondo ZagTrader, la recente approvazione delle stablecoin come spina dorsale dei pagamenti segna un “momento cruciale”, allontanandosi da sistemi tradizionali come SWIFT e i bonifici bancari. Il nuovo standard è il regolamento basato su blockchain, che offre transazioni istantanee, senza confini, trasparenti ed efficienti in termini di costi. La convergenza con l’AI è destinata a rimodellare ulteriormente la finanza, creando un sistema “intelligente, adattivo e sempre attivo”. L’intelligenza artificiale trasformerà la gestione del rischio e il servizio clienti nelle istituzioni, passando da reportistica statica a intelligenza in tempo reale. La blockchain, con le stablecoin, garantirà transazioni fluide a livello globale.

Le sfide e le opportunità per le istituzioni finanziarie

Le implicazioni per gli istituti finanziari sono chiare: la prontezza non è più facoltativa. Per prosperare, le aziende devono avere un’infrastruttura in grado di adattarsi a questa nuova era. I sistemi devono essere in grado di integrarsi con i depositari e i fornitori di liquidità, abbracciare i binari della blockchain e incorporare l’intelligenza artificiale nei loro livelli operativi e rivolti ai clienti. Non si tratta solo di rimanere competitivi, ma di “rimanere rilevanti” in un mondo finanziario in rapida evoluzione. ZagTrader, considerandolo un “cambiamento di paradigma”, sta investendo nell’infrastruttura crypto e nell’analisi basata sull’AI. L’azienda, leader nelle soluzioni tecnologiche per il trading, ritiene che il futuro appartenga a chi è pronto a sfruttare entrambe le forze.

Un avvertimento per il futuro

L’approvazione delle stablecoin è una pietra miliare, ma anche un “colpo di avvertimento”. Le istituzioni che si adatteranno per prime apriranno la strada, mentre quelle che esitano rischiano di rimanere indietro. Il futuro dei pagamenti, secondo ZagTrader, non è solo digitale e istantaneo, ma è “basato sull’intelligenza artificiale, nativo della blockchain e globale per progettazione”.