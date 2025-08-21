Le prime conseguenze per i consumatori americani nel campo dell’intrattenimento si manifestano a seguito dei dazi sulle importazioni imposti dall’amministrazione Trump. Sony, azienda leader nel settore elettronico, ha annunciato un aumento di circa 50 dollari nel prezzo delle console PlayStation 5 negli Stati Uniti, a partire da oggi, in un contesto caratterizzato da una “ripresa già lenta del mercato dei videogiochi”. L’incremento dei costi è aggravato dall’impatto dei dazi statunitensi che rischiano di far salire ulteriormente i prezzi.

Tutte e tre le versioni della PlayStation 5 subiranno un adeguamento simile, con la variante PS5 Pro che presenterà il maggior aumento di prezzo. La divisione Sony Group Corp ha dichiarato sul proprio blog:

“Continuiamo ad affrontare un contesto economico difficile.”

Inoltre, ha aggiunto che altre grandi multinazionali stanno sperimentando pressioni analoghe a causa delle dinamiche di mercato correnti.

L’incremento dei prezzi segue l’introduzione di dazi doganali sulle importazioni provenienti da vari centri produttivi globali, tra cui Cina e Giappone. Questi provvedimenti hanno generato preoccupazioni legate a possibili interruzioni nelle catene di approvvigionamento, unitamente a un sostanziale aumento dei costi delle materie prime.

In questo contesto, Sony aveva già adeguato i prezzi delle sue console in diversi mercati europei nel mese di aprile. Successivamente, a maggio, anche il concorrente Xbox ha rivisto i listini per le sue console e gli accessori non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa, Australia e Regno Unito.