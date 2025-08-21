Questa è la nuova frontiera della campagna elettorale porta a porta, anche se lui la chiama diversamente: Dante Santoro parla infatti di «comizi a domicilio con prenotazione obbligatoria». Sebbene definita così, la prenotazione in realtà è più un modo di dire, dato che in appena venti giorni dal lancio dell’iniziativa ha già raccolto un numero elevatissimo di richieste sul suo telefono personale – il cui numero è ben visibile sui manifesti della sua campagna elettorale.

Santoro fa un rapido conto: «Sono più di cento le richieste di comizi a domicilio arrivate da tutta la provincia di Salerno. Ho dovuto chiudere le prenotazioni perché l’agenda è ormai piena. Finora ho svolto almeno una ventina di incontri».

Il «comiziante a domicilio» ha 36 anni, una laurea in Giurisprudenza ed è direttore amministrativo di un’azienda di marketing. Candidato con il simbolo della Lega alle prossime elezioni regionali in Campania, da nove anni ricopre il ruolo di consigliere comunale di opposizione a Salerno, una città tradizionalmente dominata dal potere di Vincenzo De Luca. In questo contesto, Santoro si definisce come uno dei pochi oppositori sopravvissuti alle difficoltà di un panorama politico molto complesso.

«Mi sono proposto alle elezioni comunali a soli 23 anni, presentandomi come candidato sindaco con alcune liste civiche — racconta. — Otteniamo un terzo posto su tredici contendenti. Attualmente sono al mio secondo mandato come consigliere comunale, e dopo la pandemia ho deciso di unirmi alla Lega. Ho guidato il gruppo consiliare in Provincia e ora lo faccio anche in Comune. Siamo davvero in pochi coraggiosi a fare opposizione nel regno di De Luca».

Nei suoi «comizi a domicilio» c’è quindi un intento ben preciso?

Santoro spiega: «Si tratta di una risposta diretta a una necessità sentita da molti cittadini: poter partecipare alle decisioni politiche e sentirsi realmente ascoltati nelle proprie esigenze. Alle prossime Regionali, purtroppo, spesso manca una figura di candidato che sia radicata sul territorio. È fondamentale invece parlare direttamente con gli elettori, guardandoli negli occhi, per chiarire le proposte e le intenzioni che si intendono portare avanti una volta ottenuto il mandato».

Quanto durano i suoi comizi a domicilio? «Circa mezz’ora, più o meno. Successivamente, lascio ampio spazio alle domande dei partecipanti e ai momenti di convivialità con caffè e dolci offerti da chi ci ospita».

Qual è la differenza rispetto ai tradizionali incontri porta a porta? «La differenza principale riguarda l’organizzazione: in questo caso si programma in anticipo, dando il tempo a chi richiede il comizio di prepararsi, invitare amici e concordare insieme il giorno dell’appuntamento».

Quali sono le richieste più frequenti di chi partecipa? «Le domande più comuni riguardano l’insoddisfazione per l’assistenza ospedaliera e le difficoltà nell’accesso alle cure. In sintesi, si tratta delle conseguenze del caos nel sistema sanitario creato da De Luca. Inoltre c’è la preoccupazione che i giovani non siano più costretti a lasciare la Campania per cercare opportunità altrove: sottolineo che mi riferisco non ai giovani privilegiati, ma a quelli che affrontano la gavetta».

Cosa significa fare opposizione nel feudo di De Luca? «Significa uno sforzo in più: cercare di far capire che esiste una larga parte della popolazione che mantiene la schiena dritta e non si arrende al malcostume, evitando di confondere i propri diritti con delle concessioni».

Ha sempre fatto parte della Lega? «A 18 anni votai per Berlusconi. Poi, prima di essere eletto, ho sostenuto i 5 Stelle: la più grande delusione del secolo. Infatti ora sono alleati di De Luca. Appartengo dunque a quella generazione di elettori che si approccia alle urne senza dogmatismi, ma sempre attenta a monitorare e verificare le promesse fatte dagli eletti».

La vicepresidente regionale di Forza Italia, Forte, ha detto che lei somiglia a un venditore di enciclopedie o di aspirapolvere Folletto e la invita a mantenere la sobrietà. Cosa risponde? «Mi dispiace per lei, probabilmente la vicepresidente pro tempore di Forza Italia non ha trovato spazio per un mio comizio a domicilio e questo l’ha resa amareggiata. Oggi le date sono tutte prenotate. Tuttavia, gli alleati curiosi possono sempre partecipare a qualche incontro in casa per contribuire alla costruzione del programma elettorale».