Ogni mattina, al risveglio, Vincenzo Napoli, architetto e sindaco di Salerno nonché presidente della Provincia, sa di dover fare i conti con le critiche della moglie, l’ex dirigente dell’Asl Giovanna Doria. In questa città, dove ogni decisione risente fortemente dell’influenza di De Luca, l’opposizione più vivace non si manifesta in consiglio comunale, piuttosto timido, ma prende forma all’interno della famiglia Napoli. Tuttavia, ciò che accade tra le mura domestiche non resta confinato lì, ma si riversa spesso sui social network, generando imbarazzo e sorpresa.

L’ultima provocazione di Giovanna Doria è comparsa subito dopo il violento temporale con raffiche di vento che lo scorso lunedì ha piegato alcune palme di alto fusto nel centro cittadino. La foto di uno di questi alberi pericolosamente inclinati è stata accompagnata da un messaggio che non lascia dubbi: «C’è un assessorato all’ambiente che mi chiedo quasi quotidianamente di cosa si occupi. Povere piante». Un attacco diretto all’assessore comunale all’Ambiente, Massimiliano Natella, membro della giunta di Napoli e, come lui, esponente del Partito Socialista.

Si è così creato un doppio cortocircuito politico-diplomatico, che sarebbe passato inosservato — soprattutto perché il post incriminato è stato cancellato — se la giornalista Erika Noschese non lo avesse notato e riportato sul suo giornale. In seguito a ciò, alcune forze politiche, tra cui Europa Verde e Oltre, hanno richiesto le dimissioni di Natella.

L’assessore ha però preferito ridimensionare l’accaduto dichiarando:

«È un commento d’agosto, i social rappresentano lo sfogatoio dei nostri concittadini».

Resta però il fatto che questa dinamica non possa essere semplicemente liquidata come uno sfogo estivo, soprattutto considerando che riguarda un settore cruciale per la città, come quello ambientale. Le condizioni delle piante e del verde urbano sono da tempo una questione sensibile per i cittadini di Salerno, impattando sulla qualità della vita e sull’immagine stessa della città.

Il contesto politico e ambientale a Salerno

Il settore ambiente, affidato all’assessorato di Massimiliano Natella, è considerato strategico nella gestione del patrimonio verde cittadino, responsabile tra l’altro del monitoraggio e della manutenzione delle aree pubbliche. Lo stato di alcune piante, come le palme piegate dal maltempo, ha evidenziato alcune criticità nella risposta dell’amministrazione comunale e ha innescato un dibattito sulla reale efficacia degli interventi.

L’opposizione, spesso defilata nei consessi istituzionali, trova dunque voce nel dissenso espresso anche nelle sedi informali, talvolta facendo emergere tensioni personali e conflitti interni alla maggioranza, soprattutto quando coinvolgono figure che condividono appartenenze politiche comuni.

I riflessi sociali e l’importanza della comunicazione istituzionale

Il ricorso ai social media da parte di esponenti vicini all’amministrazione comunale pone una riflessione sull’utilizzo di questi strumenti come canale di comunicazione e confronto. Se da una parte possono rappresentare un modo diretto per interagire con i cittadini, dall’altra creano situazioni in cui la dimensione privata e quella pubblica si mescolano, generando malintesi e imbarazzi che rischiano di danneggiare la credibilità delle istituzioni.

Per mantenere un rapporto costruttivo e serio con la comunità, diventa quindi essenziale un approccio più calibrato e istituzionale nella gestione delle problematiche, soprattutto quando queste riguardano temi così sensibili come l’ambiente e la cura del territorio.

Essere “solo” la moglie del sindaco può non essere semplice. Quando le si chiede di sé, la risposta di Giovanna Doria è diretta: «Probabilmente il sindaco dovrebbe parlare di più in casa delle tante cose che facciamo».

Chi conosce bene Giovanna Doria sa quanto sia imprevedibile e schietta: ciò che pensa lo esprime apertamente, anche tramite i social media. Un anno fa si trovò al centro di una controversia diplomatica dopo aver scritto un post molto critico riguardo ai rumori di fuochi d’artificio in città, paragonando la situazione a Kiev. Nel suo commento, denunciava l’inerzia delle autorità, chiedendo un intervento per fermare quella che definiva una forma di illegalità: «In questo momento c’è una batteria di fuochi che fanno sembrare questa città Kiev, ma è possibile che questa questura non faccia nulla? Hanno tutto il tempo di andare a prendere questi delinquenti e se davvero sono scatole cinesi che si vendono a pochi soldi, perché non sequestrarli? Ora direi che basta!!! Anche questa è mafia, avete paura forse?».

L’episodio più significativo che ha evidenziato il carattere di lady Napoli avvenne subito dopo l’elezione del marito come presidente della Provincia. In quell’occasione pubblicò un post chiaro e deciso: alle 9 del mattino chiedeva a chi voleva fare gli auguri di non contattarla o lasciare messaggi sulla sua pagina Facebook, ma di rivolgersi direttamente al marito. Espresse così il suo dissenso: «Io non condivido questa nomina». Per chiarire ulteriormente la sua posizione, condivise una foto di sé in giovane età, scattata durante una manifestazione studentesca, accompagnata da queste parole: «Ecco, questa ero e sono io, una combattente non una lecchina di questa politica».

Duro confronto interno tra Forza Italia e Lega

Continuano le tensioni tra Forza Italia e Lega in merito alla nomina di Eliseo Cuccaro a presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale. Dopo la denuncia di incompatibilità sollevata dal deputato e vicesegretario forzista in Campania Francesco Maria Rubano, è intervenuto anche il segretario regionale di Forza Italia, Fulvio Martusciello, che ha ribadito: «I profili di incompatibilità e conflitto di interessi sono evidenti nella nomina di Cuccaro e i dubbi espressi da Rubano rappresentano l’opinione dell’intero partito campano».

In risposta, la Lega ha ricordato il parere favorevole espresso in Commissione Trasporti dai deputati di Forza Italia, sottolineando la condivisione sull’indicazione di Cuccaro. Tuttavia, nuove questioni legate a possibili incompatibilità sono state sollevate da Amelia Forte, vicesegretario regionale di Forza Italia. La polemica riguarda Mimì Minella, direttore regionale scolastico provinciale a Salerno e candidato nella Lega, accusato di un evidente conflitto di ruoli: «C’è un rischio di trasformare la direzione regionale scolastica in un comitato elettorale. Chiedo che Minella si sospenda e che il ministro Valditara intervenga».