Dopo un incontro promosso da Igor Taruffi su iniziativa della segretaria nazionale Elly Schlein, è ripreso il confronto tra l’attuale governatore e il candidato presidente designato in vista delle elezioni di metà novembre. Un punto fermo però emerge chiaramente: il Partito Democratico non intende rinunciare a Antonio Decaro.

La possibilità che la candidatura del presidente della Regione si sposti su una figura diversa da Antonio Decaro viene considerata fantapolitica all’interno del partito. Nonostante la tensione derivante dal confronto con l’europarlamentare e il governatore uscente Michele Emiliano – che avrebbe il sostegno del suo predecessore Nichi Vendola come candidato nel Consiglio regionale –, il Pd conferma la propria volontà di mantenere il sostegno a Decaro.

I dati delle rilevazioni informali in circolazione indicano infatti come una candidatura di Decaro garantirebbe un vantaggio netto e agevole al centrosinistra. Parallelamente, cresce con prudenza la pressione su Emiliano affinché faccia un passo indietro, senza però che ciò venga richiesto in modo brusco o lesivo della sua storia politica e istituzionale, riconosciuta e rispettata all’interno del partito.

Dalle sedi del Nazareno arriva la conferma che durante l’incontro tenutosi lunedì scorso a Bari, convocato da Igor Taruffi su esplicita richiesta di Elly Schlein, si sono poste le condizioni per trovare una soluzione radicata nel territorio pugliese. In particolare, è ripreso un dialogo concreto tra Decaro ed Emiliano, con la speranza che, come avvenuto nelle ultime due decadi, siano gli stessi protagonisti a trovare un’intesa condivisa.

Nonostante da Roma si tenga alta la guardia e si offra il supporto necessario, si intravvede già un margine per evitare ulteriori interferenze a livello nazionale. Sul tavolo si prospettano due ipotesi principali: la prima prevede la permanenza di Emiliano in Puglia con un ruolo di assessore esterno nella giunta guidata da Decaro, un’idea che era stata già scartata ma che ora, viste le nuove dinamiche, potrebbe essere rivalutata. La seconda opzione, gestita dal Nazareno, consisterebbe nell’offrire a Emiliano un incarico di rilievo a livello nazionale, coerente con le sue competenze.

Entrambe le soluzioni avrebbero carattere temporaneo, in attesa di definire il quadro definitivo della candidatura e delle alleanze per le prossime elezioni regionali.

È ormai chiaro che la pressione su Michele Emiliano aumenterà considerevolmente, soprattutto in vista della sua possibile candidatura al Parlamento nel 2027.

I vertici del Partito Democratico in Puglia affermano: «Si è tardato troppo nel tentativo di mediazione; sarebbe stato necessario confrontarsi con Emiliano almeno sei mesi fa. Ora, inevitabilmente, qualcuno uscirà da questa situazione in una posizione indebolita e sicuramente non sarà Antonio Decaro. Tuttavia, nessuno potrà — e vorrà — rinunciare all’importante peso politico di Michele Emiliano».