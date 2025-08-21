La decisione definitiva è arrivata ieri a mezzogiorno. Sarà Pasquale Tridico, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, a guidare la coalizione di centrosinistra alle prossime elezioni regionali in Calabria, previste per il 5 e 6 ottobre, sfidando il presidente uscente Roberto Occhiuto, ricandidato dal centrodestra.

La coalizione che sosterrà Tridico include, oltre al M5S, il Partito Democratico, Avs, Azione, Italia Viva, Federazione Riformista, Partito Socialista Italiano, Partito Repubblicano Italiano e +Europa. Tuttavia, il vicepresidente di Italia Viva, Enrico Borghi, ha dichiarato: «Stiamo aspettando la proposta ufficiale del tavolo del centrosinistra. In Calabria Italia Viva ha ottenuto il 7% alle Europee e ha candidati rilevanti».

Questa mattina è prevista una riunione dei vertici nazionali della coalizione per ratificare la candidatura dell’europarlamentare calabrese.

Pasquale Tridico ha scritto sui social: «Oggi sento il forte bisogno di restituire alla mia terra ciò che mi ha dato: la forza per credere che nulla è impossibile, se affrontato con speranza e unità. La Calabria merita una sanità pubblica efficiente, lavoro vero per i giovani, legalità, welfare, investimenti, sviluppo e dignità».

Dopo un lungo periodo di incertezza che aveva messo a dura prova i partiti della coalizione a causa dell’immobilismo del M5S, Tridico ha sciolto ogni dubbio dichiarandosi disponibile a competere per la carica di presidente della Regione.

La sua iniziale riluttanza è durata alcune settimane, nonostante per la prima volta nella storia politica calabrese la coalizione progressista si fosse trovata concorde nel puntare sul suo nome come figura unificante per la costruzione di un ampio fronte politico.

Tridico ha scelto di prendersi il suo tempo, forse per valutare alcune dinamiche interne al suo partito che avrebbero potuto ostacolare la sua candidatura. Nelle scorse settimane, lo stesso leader del M5S, Giuseppe Conte, avrebbe effettuato una serie di telefonate per sondare le opinioni degli esponenti calabresi del partito riguardo alla candidatura di Tridico.

Nelle ore precedenti alla dichiarazione ufficiale di disponibilità alla candidatura di Pasquale Tridico, Giuseppe Conte ha voluto chiarire mediante una nota inviata alle agenzie di stampa quale fosse la posizione del Movimento 5 Stelle sulla questione calabrese:

Conte ha detto:

«In questi giorni sono emerse alcune indiscrezioni riguardo a una presunta candidatura fittizia di Pasquale Tridico in Calabria. Vorrei sottolineare che questo non rispecchia né il mio modo personale di agire né quello del Movimento 5 Stelle, che quando partecipa alle trattative di coalizione opera sempre con trasparenza e concretezza».

Il silenzio mantenuto da Tridico nelle settimane precedenti, malgrado l’appoggio unanime dell’area progressista, aveva creato tensioni e preoccupazioni all’interno della coalizione. Le indiscrezioni su un possibile rifiuto della candidatura, motivato ufficialmente da questioni familiari — la moglie ucraina di Tridico lavora per la FAO e si è stabilita a Bruxelles insieme ai due figli — avevano irrigidito il fronte del centrosinistra, che non si mostrava disposto a sostenere l’altra esponente del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, proposta da Conte come possibile alternativa al primo candidato.

Per rispondere alle voci circa una sostituzione ormai da tempo diffusa in Calabria, e in assenza di segnali da parte di Tridico, la Federazione Riformista calabrese, guidata dal sindaco di Rende Sandro Principe, aveva organizzato per il pomeriggio precedente un incontro allargato a Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, volto a individuare un nuovo nome da proporre agli alleati. La disponibilità espressa da Tridico ha tuttavia reso superfluo questo vertice, che è stato quindi annullato.