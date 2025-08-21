Il diritto di critica prevale sulla diffamazione quando si tratta di un tema di interesse pubblico. Questo è il principio ribadito dalla Cassazione, che ha assolto un giornalista e il direttore di una testata online dall’accusa di diffamazione. La vicenda riguarda un articolo che denunciava la lottizzazione della Rai, accusando i partiti politici di nominare dirigenti “in quota”.

Critica politica vs. attacco personale

Secondo la Suprema Corte, l’articolo, pur citando nomi specifici di dirigenti e associandoli a partiti come la Lega e il Movimento Cinque Stelle, non costituisce un attacco personale. Si inserisce, invece, nell’ambito della critica politica, un’attività protetta dal dovere di informazione dei giornalisti, definiti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo come “cani da guardia del potere”. La Cassazione ha riconosciuto la scriminante dell’articolo 51 del Codice penale, che esclude la punibilità per chi adempie a un dovere. L’unico limite a questo diritto, precisa la Corte, è il rispetto della dignità altrui, evitando attacchi gratuiti e arbitrari.

Un dibattito di grande rilevanza pubblica

Il fulcro della decisione risiede nel riconoscimento che l’influenza politica sulla Rai è un tema di grande interesse per l’opinione pubblica. I cittadini hanno il diritto di sapere se il servizio pubblico sia pluralista o se, al contrario, sia condizionato dalle dinamiche politiche. La Cassazione ha sottolineato che un dibattito su questo argomento, essenziale in uno Stato democratico, giustifica un elevato livello di protezione della libertà di espressione.

L’articolo in questione aveva sollevato dubbi anche sull’effettiva operatività di alcuni dirigenti, suggerendo che i loro incarichi fossero creati appositamente per soddisfare le aspettative dei partiti. La Corte ha chiarito che anche queste accuse di “assenteismo” non dovevano essere interpretate come un attacco alla professionalità della persona, ma come parte integrante della critica al sistema di nomine. Il requisito della “verità putativa” non doveva quindi essere valutato sulla singola presenza in ufficio del dirigente, ma sull’intero messaggio veicolato, ovvero la presunta lottizzazione della Rai.