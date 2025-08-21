In una vittoria significativa per la privacy digitale, il Regno Unito ha ritirato la sua richiesta, molto contestata, di accedere ai dati crittografati degli utenti di Apple (nella foto, l’a.d. Tim Cook). La notizia è stata confermata al Financial Times dalla direttrice dell’Intelligence Nazionale statunitense, Tulsi Gabbard.

Una “backdoor” bloccata

Secondo la dichiarazione di Gabbard, il Regno Unito ha accettato di rinunciare al mandato che avrebbe costretto Apple a fornire una “backdoor”, ovvero un accesso segreto ai dati protetti. Questo accordo protegge le “libertà civili” dei cittadini statunitensi. La richiesta originale di Londra, come riportato dal Washington Post, era stata avanzata in base a una legge del 2016 che conferisce ampi poteri di sorveglianza alle agenzie di sicurezza britanniche. L’obiettivo era ottenere l’accesso a tutti i contenuti che gli utenti Apple in tutto il mondo caricano sul cloud.

Intervento politico e dibattito in corso

Fonti del Financial Times rivelano che l’accordo è stato negoziato dal vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, durante una sua recente visita nel Regno Unito. Apple ha sempre mantenuto una posizione intransigente, rifiutandosi di creare “backdoor” nei suoi prodotti e servizi. La società ha persino presentato un reclamo formale al tribunale britannico che supervisiona i poteri investigativi. Lo scontro tra Apple e il governo britannico evidenzia un dibattito globale e di lunga data tra chi sostiene la protezione assoluta della privacy e chi ritiene che la crittografia sia un ostacolo per le indagini penali e anti-terrorismo.