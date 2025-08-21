In un connubio tra sport e sostenibilità, Plenitude (nella foto l’a.d. Stefano Goberti) rinnova la sua partnership con La Vuelta, una delle competizioni ciclistiche più prestigiose al mondo. Per il quarto anno consecutivo, l’azienda di Eni sarà main sponsor ed Energy Partner ufficiale dell’evento, accompagnando i ciclisti lungo il percorso con una flotta di veicoli elettrici ricaricati in modo sostenibile.

Un tour storico e sostenibile

L’edizione di quest’anno, la novantesima, segna un momento storico: per la prima volta, la corsa prenderà il via dall’Italia, più precisamente da Torino il 23 agosto, per concludersi a Madrid il 14 settembre, dopo aver attraversato anche la Francia e toccato diverse località spagnole per un totale di 3.151 km. Plenitude supporterà la mobilità sostenibile della manifestazione offrendo un servizio di ricarica per i veicoli elettrici utilizzati dagli organizzatori.

Oltre a fornire il supporto energetico, Plenitude si conferma sponsor della Maglia Bianca, il riconoscimento assegnato al miglior giovane under 26 in ogni tappa, un’iniziativa che riflette l’attenzione dell’azienda per le nuove generazioni. La partnership vedrà anche il ritorno di Óscar Freire, tre volte campione del mondo, come ambasciatore ufficiale di Plenitude.

Un viaggio “elettrico” e informativo

La collaborazione tra Plenitude e La Vuelta si estenderà anche sui canali social dell’azienda, dove sarà lanciato un progetto editoriale che documenterà l’evento attraverso un “diario di viaggio in auto elettrica”. Questo diario racconterà il ruolo e l’impegno di Plenitude nella transizione energetica nei Paesi attraversati dalla corsa.

Per esempio, nella tappa di Torino, verranno presentati un impianto fotovoltaico e le speciali colonnine di ricarica. Il racconto proseguirà in Francia, mostrando l’infrastruttura di ricarica disponibile sull’app Plenitude On The Road, e si concluderà in Spagna, dove saranno esplorati gli impianti eolici di Plenitude.

Inoltre, durante le tappe italiane di Torino e Alba, sarà presente un food truck di ALT Stazione del Gusto, un format di ristorazione di Enilive in collaborazione con l’Accademia Niko Romito, offrendo al pubblico l’opportunità di gustare le proposte del menu.