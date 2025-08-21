La Danimarca sta affrontando una minaccia, ma non si tratta di crisi economica o tensioni politiche. È la “crisi della lettura”, un fenomeno che ha spinto il governo di Copenaghen a prendere una decisione radicale, l’abolizione totale dell’IVA sui libri. L’obiettivo è dare una scossa a un’abitudine che sembra in declino, rendendo la cultura accessibile a tutti, a partire dal portafoglio.

Una mossa storica per la cultura

Fino a poco fa, il Paese deteneva un triste primato mondiale: l’aliquota IVA sui libri più alta, pari al 25%. Una barriera economica che il ministro della Cultura, Engel-Schmidt, ha deciso di abbattere senza esitazioni. “Dobbiamo mettere in gioco tutto se vogliamo porre fine alla crisi della lettura”, ha dichiarato. L’investimento dello Stato sarà di circa 44 milioni di euro l’anno, una somma considerevole ma ritenuta indispensabile per incentivare i danesi a riscoprire il piacere di sfogliare una pagina.

A confronto con l’Europa: l’effetto domino

Mentre la Danimarca si prepara a festeggiare, il resto del mondo guarda con interesse. I Paesi nordici, per esempio, hanno già aliquote più basse, come la Svezia (6%) e la Finlandia (14%), o addirittura l’IVA zero, come in Norvegia. La decisione di Copenaghen potrebbe innescare un effetto domino, spingendo altri governi a riconsiderare le proprie politiche fiscali sui beni culturali. Un segnale forte e chiaro che la cultura non è un lusso, ma un bene essenziale.