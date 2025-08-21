Filippo Degasperi non ha esitazioni nel definire l’intera questione del nuovo ospedale di Cavalese come «una pantomima». Anzi, aggiunge, è «una vera presa in giro». Soprattutto considerando che il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, qualche anno fa aveva annunciato che i lavori sarebbero iniziati nel 2022, con l’inaugurazione prevista in tempo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Degasperi osserva amareggiato: «Il 2022 è ormai passato e temo che anche le Olimpiadi saranno superate senza che si sia visto nulla». Implicito è il disappunto per l’assenza di qualunque segnale tangibile dell’inizio dei lavori in una delle infrastrutture più attese e discusse degli ultimi anni nella Valle di Fiemme. «Fugatti ha tradito le promesse fatte ai suoi elettori», attacca il consigliere di Onda, sottolineando che l’ospedale non riguarda soltanto la valle di Fiemme ma anche le valli di Cembra e di Fassa, a cui è destinato.

Le risorse e il progetto

Nel mirino di Degasperi c’è quella che definisce una sorta di «gioco delle tre carte» sulle risorse stanziate per il nuovo complesso ospedaliero. «Qualche anno fa, Fugatti disponeva di 35 milioni di euro e di un progetto che prevedeva la ristrutturazione dell’attuale ospedale di Cavalese», ricorda il consigliere di Onda. Non solo: «Aveva il via libera di tutti, compresa l’Azienda sanitaria provinciale».

Ma, racconta ancora Degasperi, «dal nulla è emersa la proposta di project financing avanzata dalla Mak costruzioni di Masi di Cavalese». Questa nuova ipotesi prevedeva un progetto completamente nuovo, in una nuova sede mai ipotizzata in precedenza, scatenando un acceso dibattito che alla fine ha portato all’abbandono di questa soluzione.

Oggi, secondo il quadro tracciato da Degasperi, ci si ritrova senza un progetto definito e senza risorse immediate. Il bilancio 2025-2027 infatti non prevede alcun finanziamento per l’ospedale. Le somme sono state spostate in prospettiva futura, con una previsione di 6 milioni di euro all’anno dal 2028 al 2048, ma rimane l’incertezza: «La giunta può sempre cambiare idea entro il 2028».

Questa situazione lascia ancora una volta le valli dell’Avisio senza una soluzione concreta. Degasperi si domanda con vigore: «Non riesco a comprendere come sia possibile che gli abitanti di queste valli non reagiscano più veementemente; se una situazione del genere fosse accaduta con altre amministrazioni, in consiglio sarebbe scoppiato un vero e proprio tumulto».

Il governatore, a seguito delle elezioni, ha rilanciato una proposta per la localizzazione, dando avvio a un percorso partecipativo. Ha precisato che la scelta della sede deve spettare ai territori coinvolti.

Nei primi mesi del 2025 questo iter si è concretizzato attraverso assemblee pubbliche, incontri e la raccolta di osservazioni da parte di cittadini, associazioni, partiti politici e rappresentanti istituzionali. Circa sessanta contributi sono stati raccolti e pubblicati sulla pagina dedicata sul sito della Provincia.

Tra le istituzioni intervenute, il Comune di Predazzo ha suggerito una collocazione in fondovalle, precisamente tra Ziano e Masi. Analogamente, il Comun general de Fascia ha proposto di avvicinare la futura struttura a Predazzo, rivendicando il diritto a un ruolo attivo nelle decisioni.

Il tema del suolo e della viabilità

Tutti gli interlocutori hanno posto particolare attenzione al consumo di suolo e alle problematiche legate alla viabilità. Un aspetto cruciale che unisce le preoccupazioni ambientali e logistiche.

Degasperi si è detto critico verso il percorso partecipativo, definendolo più uno strumento per procrastinare piuttosto che per accelerare i tempi decisionali. Ha sottolineato che, nel momento in cui la giunta provinciale ha voluto spingere sul project financing, non è stato richiesto il coinvolgimento dei cittadini.

Riguardo alla sede, Degasperi manifesta il suo favore verso una localizzazione a Cavalese, descrivendola come l’ipotesi più concreta e sensata. Ha inoltre evidenziato che costruire un ospedale lungo la strada fondovalle comporterebbe uno sviluppo infrastrutturale supplementare, contravvenendo agli impegni presi in precedenza che miravano a preservare quell’area senza introdurre nuove infrastrutture.