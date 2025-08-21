Nissan sta considerando la cessione della sede centrale situata a Yokohama, a sud di Tokyo, al fondo di investimento statunitense KKR, nell’ambito di una strategia di contenimento dei costi volta a ristabilire la redditività.

Fonti informate sul dossier riferiscono che i proventi derivanti da questa operazione potrebbero raggiungere circa 90 miliardi di yen, equivalenti a circa 523 milioni di euro. Nella gara indetta da Nissan per la vendita con patto di locazione dell’immobile, si ritiene che KKR abbia avanzato l’offerta più vantaggiosa.

La casa automobilistica dovrebbe prendere una decisione definitiva entro la fine di settembre circa l’eventuale completamento della trattativa.

Il contesto economico e le misure di ristrutturazione

Nel bilancio dell’esercizio fiscale chiuso a marzo, Nissan ha registrato una perdita netta consolidata di 671 miliardi di yen, poco più di 4 miliardi di euro. Per far fronte a questa situazione critica ha annunciato a maggio un piano di riorganizzazione produttiva e gestionale.

Il piano prevede la chiusura di sette dei suoi 17 stabilimenti produttivi, distribuiti tra il Giappone e l’estero, entro il 2027. Inoltre, è stato confermato il taglio di 20.000 posti di lavoro a livello globale, da realizzarsi nei prossimi due anni.

Queste misure sono parte di una strategia più ampia per tagliare i costi operativi e migliorare la redditività, affrontando le sfide di un mercato altamente competitivo e in rapido cambiamento.