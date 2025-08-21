L’INPS sarà presente alla 46esima edizione del Meeting di Rimini, in programma dal 22 al 27 agosto 2025, con una serie di iniziative mirate a coinvolgere attivamente le nuove generazioni. La partecipazione dell’Istituto si inserisce in un’ottica di “welfare generativo”, un concetto promosso dal presidente Gabriele Fava con lo slogan “Insieme per il tuo futuro”.

Uno spazio dedicato ai giovani e il rilancio di “INPS per i giovani”

L’INPS allestirà uno stand in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, INAIL, SLI e INL. Qui sarà operativo uno sportello di ascolto dove i giovani potranno ricevere informazioni e orientamento riguardo ai servizi e agli strumenti più utili per il loro futuro professionale. L’Istituto coglierà inoltre l’occasione per rilanciare il progetto “INPS per i giovani“, una piattaforma digitale che riunisce tutti i servizi per gli under 35. L’obiettivo è quello di coinvolgere gli studenti fin dagli ultimi anni delle scuole superiori, supportandoli nelle scelte lavorative e professionali.

Convegni e workshop internazionali

Oltre alle attività di orientamento, l’INPS sarà protagonista di due importanti eventi. Sabato 23 agosto si terrà un convegno intitolato “Invecchiamento della popolazione e sicurezza sociale: una sfida per l’Europa”, organizzato in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà e moderato dal presidente della Fondazione, Giorgio Vittadini. All’evento interverranno, tra gli altri, il presidente dell’INPS, Gabriele Fava, e il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti.

Domenica 24, l’INPS promuoverà un workshop con la partecipazione dei vertici degli istituti previdenziali di altri Paesi dell’Unione Europea e dell’Associazione ESIP, a riprova del ruolo dell’INPS come attore di rilievo a livello internazionale.