L’economia europea mostra segnali di ripresa. L’indice Hcob Pmi Flash Composito della produzione dell’Eurozona, elaborato da S&P Global e basato su circa l’85% delle consuete risposte finali dell’indagine, è aumentato ad agosto per il terzo mese consecutivo, attestandosi a 51,1 rispetto al 50,9 di luglio.

La Germania, principale economia dell’area euro, ha registrato il terzo incremento mensile consecutivo, sostenuto da una robusta espansione del settore manifatturiero. In Francia, l’attività ha quasi raggiunto un livello di stabilità, mentre nel resto dell’Eurozona la produzione continua a crescere, anche se a ritmi leggermente inferiori rispetto a luglio.

Cyrus de la Rubia, chief economist presso la Hamburg Commercial Bank, ha commentato:

“La situazione sta migliorando: l’attività economica si è rafforzata sia nel settore manifatturiero sia in quello dei servizi, con una lieve accelerazione della crescita negli ultimi tre mesi. Nonostante le difficoltà derivanti dai dazi imposti dagli Stati Uniti e da un clima di incertezza generale, le imprese dell’Eurozona stanno dimostrando resilienza. In questo contesto, il mercato della moneta unica giocare un ruolo favorevole, poiché la maggior parte dei ricavi provenienti dall’export e dal turismo si genera all’interno dell’Unione Europea.”