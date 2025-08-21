Il settore vinicolo italiano trattiene il fiato: un quarto del suo export, quello verso gli Stati Uniti, è in pericolo. La notizia che vino e alcolici rimangono per ora esclusi dalle esenzioni tariffarie ha sollevato la ferma reazione di Filiera Italia, che chiede un intervento deciso da parte dell’Unione Europea.

Luigi Scordamaglia, amministratore delegato di Filiera Italia, ha commentato duramente la situazione. “Che vino alcolici siano inseriti nell’elenco dei beni esentati da un dazio al 15% deve essere una priorità”, ha affermato. Il timore principale è legato all’impatto economico che un dazio così elevato avrebbe sulle vendite. Secondo Scordamaglia, un vino italiano acquistato in cantina a cinque euro vedrebbe il suo prezzo finale al consumatore statunitense salire fino a circa 20 dollari, una “penalizzazione eccessiva” che rischia di compromettere la competitività del prodotto.

Un mercato da 1,9 miliardi di euro a rischio

Il settore del vino italiano, pilastro dell’agroalimentare nazionale, ha visto le sue esportazioni verso gli Stati Uniti raggiungere nel 2024 un valore di circa 1,9 miliardi di euro, pari al 24% del totale dell’export di vino italiano. Una fetta di mercato così significativa non può essere lasciata scoperta, ed è qui che si inserisce l’appello pressante alle istituzioni europee.

L’accusa di Scordamaglia si rivolge direttamente alla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, con un richiamo che non lascia spazio a dubbi: “Von der Leyen si svegli, in un momento in cui la Germania sta sfacciatamente negoziando per i propri esclusivi interessi i dazi su acciaio e automotive tedesca, la Commissione europea faccia capire che inserire vini e alcolici nell’elenco dei prodotti esentati dai dazi è per l’Europa una priorità”. Le parole dell’amministratore delegato sottolineano la percezione di una disparità di trattamento tra gli interessi dei diversi Stati membri e l’urgenza di un’azione comune a difesa di un settore chiave per l’Italia e per l’intera Europa.

Prossimi passi e speranze di negoziazione

La situazione attuale richiede una risposta diplomatica forte e coordinata. L’obiettivo è spingere la Commissione Europea a “continuare a negoziare” per garantire che i prodotti vitivinicoli e alcolici italiani non siano danneggiati da un inasprimento delle tariffe. Il settore resta in attesa di segnali chiari da Bruxelles, con la speranza che le trattative possano portare a un’esenzione che salvaguardi l’export e il lavoro di migliaia di aziende.