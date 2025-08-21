Il panorama economico del Giappone mostra segnali contrastanti per il mese di agosto. L’attività manifatturiera, pur rimanendo in una fase di contrazione, registra un miglioramento inaspettato, mentre il settore dei servizi rallenta leggermente. Questi dati emergono dall’indice PMI (Purchasing Managers’ Index) pubblicato da Markit e Jibun Bank.

Manifattura, segnali di ripresa e incognite

L’indice PMI manifatturiero si è attestato a 49,9 punti, un incremento significativo rispetto ai 48,9 di luglio e superiore alle stime degli analisti, che avevano previsto un valore di 49,2. Nonostante il progresso, il dato rimane al di sotto della soglia cruciale di 50 punti, che separa l’espansione dalla contrazione.

Secondo Annabel Fiddes, Direttore Associato per l’Area Economica di S&P Global Market Intelligence, la crescita della produzione manifatturiera è un segnale incoraggiante e fa parte di una ripresa più ampia del settore privato. Tuttavia, Fiddes avverte che la sostenibilità di questa crescita rimane incerta, dato che il settore ha registrato un ulteriore calo delle vendite complessive ad agosto. La ripresa, al momento, sembra trainata principalmente dalla domanda interna, con una domanda estera in calo sia per le aziende manifatturiere che per quelle dei servizi.

Servizi in frenata, ma sempre in espansione

In controtendenza, l’indicatore relativo al settore dei servizi ha mostrato un leggero peggioramento, scendendo a 52,7 punti rispetto ai 53,6 del mese precedente. Sebbene in rallentamento, il valore rimane ben al di sopra della soglia di 50 punti, indicando una continua espansione dell’attività.