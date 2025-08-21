L’universo della finanza e quello del gaming si uniscono in una nuova iniziativa congiunta tra CME Group, leader globale nel mercato dei derivati, e FanDuel, gigante americano del gaming online, parte del colosso britannico Flutter Entertainment. Le due aziende hanno annunciato la creazione di una piattaforma per i cosiddetti “contratti sugli eventi”, una nuova tipologia di investimento che permette agli utenti di puntare sull’esito di avvenimenti specifici.

Scommettere sul futuro, in finanza e non solo

I nuovi contratti, che verranno lanciati entro la fine dell’anno, permetteranno a chiunque, a partire da un solo dollaro, di esprimere la propria opinione con una semplice posizione “sì” o “no”. Il meccanismo, che ricorda da vicino il mondo delle scommesse, si applica a un’ampia gamma di mercati: dagli indici di borsa come S&P 500 e Nasdaq-100 ai prezzi di materie prime come petrolio, gas e oro, fino alle criptovalute e a indicatori economici chiave come PIL e CPI.

Un ponte tra investitori e gaming

Terry Duffy, CEO di CME Group, ha sottolineato come l’obiettivo sia quello di intercettare un pubblico di investitori privati sempre più alla ricerca di nuove opportunità finanziarie. “Abbiamo creato questa partnership innovativa per soddisfare questa domanda,” ha dichiarato Duffy, aggiungendo che la piattaforma mira ad attrarre “una nuova generazione di potenziali trader che oggi non operano nel settore dei derivati.”

Dello stesso avviso Amy Howe, CEO di FanDuel Group, che vede un “vasto pubblico” per il trading sui mercati basati sugli eventi e desidera offrire ai propri clienti una piattaforma adeguata. L’unione delle forze tra un colosso dei derivati e una delle principali società di gaming testimonia la crescente convergenza tra mercati finanziari e intrattenimento.