L’Ivass, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, ha intensificato la sua battaglia contro le frodi online, ordinando la cessazione dell’attività di intermediazione assicurativa per tre siti web che operavano in maniera abusiva. I siti in questione sono www.magliassicurazioni.it, www.benellicatanzaro.it e www.piottiservizi.it.

Continua la lotta ai portali illeciti

L’intervento dell’Ivass fa parte di una campagna più ampia per proteggere i consumatori dalle truffe online. Da novembre 2023, data in cui l’Istituto ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento, il numero di siti web abusivi bloccati ha raggiunto quota 271.

L’oscuramento effettivo da parte dei provider italiani potrebbe richiedere alcuni giorni per motivi tecnici, ma la procedura è già in corso. Questo intervento mira a tutelare i consumatori e a garantire che le attività assicurative siano condotte solo da intermediari autorizzati e iscritti al Registro Unico degli Intermediari (RUI).