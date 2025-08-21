La decisione del Comune di Bari e, di conseguenza, della Fiera del Levante di escludere le aziende israeliane dalla manifestazione prevista per settembre ha sollevato non solo questioni politiche, ma anche delicate problematiche riguardanti la legittimità costituzionale dell’atto stesso. Secondo il professor Raffaele Rodio, costituzionalista dell’Università di Bari, si tratta di un provvedimento “costituzionalmente illegittimo”.

L’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Michele Picaro, ha indirizzato una nota al sindaco di Bari e ai consiglieri comunali, invitandoli a riconsiderare la loro decisione, dopo che a fine maggio era stato approvato un ordine del giorno per la «sospensione dei rapporti commerciali con Israele». Picaro ha sottolineato che la Fiera del Levante non dovrebbe essere coinvolta in dinamiche estranee alla sua missione istituzionale.

La questione ha coinvolto un ampio spettro di interlocutori, politici e accademici, molti dei quali hanno fatto appello ai principi di uguaglianza e non discriminazione sanciti dalla Costituzione, oltre a richiamare la tutela della libertà dell’iniziativa economica privata e l’accesso al mercato.

Il professor Rodio ha evidenziato come vi siano conflitti di competenze tra gli enti locali coinvolti e le normative nazionali: la Regione, il Comune di Bari e la Fiera del Levante non hanno autorità per interrompere rapporti commerciali internazionali, in quanto la politica estera è prerogativa esclusiva dello Stato.

Interrogato sulla sua opinione riguardo alla vicenda, il professor Rodio ha affermato che «le Regioni e i Comuni non dispongono di competenze in materia di politica estera e non possono assumere decisioni che influiscano sui rapporti internazionali». Ha aggiunto che la posizione del Consiglio comunale, estesa anche alla presidenza della Fiera del Levante, solleva un serio problema di legittimità costituzionale.

Alla domanda se si possa definire giuridicamente illegittima questa decisione, Rodio ha risposto affermativamente, precisando che essa confligge con i limiti costituzionali attribuiti agli enti locali e regionali.

Per far valere l’illegittimità in questione sarebbe necessario presentare un ricorso davanti al tribunale amministrativo.

Professore, questo ricorso potrebbe riguardare l’approvazione dell’ordine del giorno da parte del Consiglio comunale oppure solo l’atto emesso dal Presidente della Fiera?

Da quanto ho capito, il Consiglio comunale ha approvato un ordine del giorno in base al quale la Fiera del Levante ha poi deciso di escludere dall’evento le imprese israeliane. In questa situazione, ci sarebbero profili di illegittimità sia nell’atto del Consiglio sia nell’operato della Fiera del Levante.

Chi potrebbe sollevare questa eccezione di illegittimità? Potrebbe farlo un semplice cittadino di Bari?

No, per proporre un ricorso è necessario dimostrare un interesse concreto e diretto. Non credo che un qualsiasi cittadino di Bari, senza un legame con la vicenda, abbia titolo per agire. Potrebbe invece presentare ricorso un soggetto coinvolto direttamente, come ad esempio un’impresa israeliana o un operatore economico che ritenga leso il proprio diritto a seguito dell’esclusione, davanti al giudice amministrativo.

In queste ultime settimane si è parlato anche delle dichiarazioni del giornalista Nicola Porro, che invitava i cittadini a denunciare il sindaco. Qual è la sua valutazione su questo aspetto?

Ho letto le sue dichiarazioni. Porro faceva riferimento alla possibilità di sollevare la questione in sede giurisdizionale. Tuttavia, come ho già detto, per agire davanti a un giudice – che in questo caso è il tribunale amministrativo – è indispensabile avere la legittimazione processuale. Questa non spetta a chiunque, ma solo a chi può dimostrare la lesione di un proprio interesse.

In conclusione, professore, ci troviamo di fronte a una questione di natura politica o giuridica?

Ritengo che si tratti soprattutto di una problematica di carattere processuale. Politicamente la vicenda ha già generato molte polemiche, ma dal punto di vista giuridico il nodo cruciale è stabilire chi ha il diritto di agire in giudizio. Senza questa qualifica, anche eventuali vizi di illegittimità resterebbero privi di effetti concreti.