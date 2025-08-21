Il gigante della grande distribuzione statunitense Walmart (nella foto, l’a. d. Doug McMillon) ha superato le aspettative nel secondo trimestre e ha alzato le previsioni per l’intero esercizio. I risultati solidi, trainati da vendite robuste, dimostrano la resilienza dell’azienda in un contesto economico volatile.

Utile e ricavi in crescita: i numeri del trimestre

Nei tre mesi chiusi il 31 luglio, Walmart ha registrato un utile netto di 7,02 miliardi di dollari, un significativo balzo in avanti rispetto ai 4,5 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. I ricavi totali sono saliti del 4,8%, raggiungendo i 177,4 miliardi di dollari e superando le previsioni degli analisti. Un dato particolarmente positivo riguarda le vendite comparabili negli Stati Uniti, che sono cresciute del 4,3%, superando la soglia del 4% per il secondo trimestre consecutivo.

Nuovi obiettivi per l’intero esercizio

Sulla base di questi risultati, Walmart ha rivisto al rialzo la sua guidance per l’intero anno fiscale. La previsione di crescita delle vendite è stata portata tra il 3,75% e il 4,75%, rispetto alla precedente stima che si attestava tra il 3% e il 4%. Anche l’utile per azione adjusted è stato rivisto al rialzo, attestandosi ora tra 2,52 e 2,62 dollari. Questo riflette una chiara fiducia nella capacità dell’azienda di mantenere il suo slancio e la sua performance anche nei prossimi mesi.

I solidi risultati di Walmart non solo consolidano la sua posizione di leader nel commercio al dettaglio, ma offrono anche un segnale positivo sulla salute della spesa dei consumatori e sul potenziale di crescita del settore.