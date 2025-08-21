Un bilancio pesante per gli automobilisti italiani, con le multe stradali che rappresentano una voce di spesa sempre più consistente per le famiglie. Un’analisi del Centro Studi Enti Locali, basata su dati di Mef e Istat, ha rivelato un gettito totale che nel 2024 ha superato i 2 miliardi di euro, in netta crescita rispetto agli 1,8 miliardi dell’anno precedente. Anche i primi sette mesi del 2025 hanno già segnato un incasso notevole, toccando i 787 milioni di euro.

Piccoli borghi, grandi incassi

Se in termini assoluti le metropoli come Milano e Roma si confermano in testa alla classifica, con rispettivamente 431,7 milioni e 356,8 milioni nel triennio 2023-2025, è il gettito pro-capite a svelare una realtà sorprendente. I dati dimostrano infatti come i piccoli comuni, spesso mete turistiche o situati su arterie stradali trafficate, riescano a generare entrate sproporzionate rispetto al numero dei loro abitanti.

Tra i casi più eclatanti, spicca Colle Santa Lucia, un piccolo borgo dolomitico con appena 300 residenti, che nel 2024 ha incassato 745mila euro in multe, traducendosi in una media di oltre 2.154 euro per abitante. Analogamente, il comune ligure di Carrodano, snodo per le Cinque Terre, ha incassato 807mila euro nel 2024, nonostante non raggiunga i 500 abitanti. Sul podio dei comuni “da record” si trova anche Rocca Pia, in Abruzzo, dove un gettito di 281mila euro ha pesato su una popolazione di meno di 200 persone.

Dicembre, il mese “nero” delle sanzioni

Contrariamente a quanto si possa pensare, il picco delle sanzioni stradali non si registra nei mesi estivi, ma a dicembre. Il “mese nero” per le multe stradali si è confermato sia nel 2023 che nel 2024. In particolare, il mese di dicembre 2024, che ha visto il debutto del nuovo Codice della strada, ha segnato il record del triennio con incassi che hanno superato i 277 milioni di euro.