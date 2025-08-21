Un’ombra si allunga sul commercio estero della Svizzera. A luglio le esportazioni sono diminuite, un dato in parte legato al calo del settore chimico-farmaceutico e al timore per i dazi imposti dagli Stati Uniti. Sebbene il comparto farmaceutico sia stato finora risparmiato, la situazione è di forte incertezza. I dazi, introdotti dal primo agosto, colpiscono circa il 10% delle esportazioni svizzere dirette verso gli USA.

Un gettito in calo

Secondo i dati delle autorità doganali elvetiche, le esportazioni totali si sono attestate a 22,2 miliardi di franchi svizzeri a luglio, accompagnate da un calo delle importazioni, scese a 17,9 miliardi. Nonostante il saldo positivo, che porta l’avanzo commerciale a 4,3 miliardi di franchi, si tratta di un calo del 14% rispetto a giugno.

A pesare maggiormente sul risultato è stato il settore chimico-farmaceutico, che ha segnato un calo del 6,8%. Questo dato arriva dopo un forte aumento delle esportazioni nel primo trimestre, un tentativo delle aziende di anticipare l’entrata in vigore dei dazi statunitensi.

Misure compensative e un settore in controtendenza

La situazione ha allarmato i vertici politici ed economici svizzeri, che credevano di aver raggiunto un accordo più favorevole con Washington. La decisione di Donald Trump di imporre dazi fino al 39%, molto più elevati rispetto a quelli applicati ai diretti concorrenti, ha spinto il governo federale a intervenire. È stata annunciata una serie di misure per migliorare la competitività delle imprese locali e tentare di ammortizzare l’impatto economico dei nuovi dazi.

In controtendenza, il settore dell’orologeria ha mostrato una notevole resilienza. Per il secondo mese consecutivo, le esportazioni di orologi sono cresciute, segnando un +8,4% e raggiungendo i 2,3 miliardi di franchi svizzeri, il valore più alto dell’anno. Tuttavia, anche questo settore rientra tra quelli più a rischio di subire le conseguenze dei dazi statunitensi.