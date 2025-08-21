Bentornati al 2025, Ferrovie dello Stato Italiane ha annunciato la consegna di 61 nuovi treni regionali del marchio Trenitalia, parte di un investimento complessivo vicino ai 500 milioni di euro. Questo dato si inserisce perfettamente nei target delineati dal piano strategico 2025-2029 del gruppo, che prevede di raggiungere entro il 2027 un totale di 1.061 convogli di nuova generazione dedicati ai pendolari e ai viaggiatori su tutto il territorio nazionale.

Secondo quanto comunicato, grazie ai contratti di servizio stipulati con le Regioni e le Province autonome, principali committenti del servizio, sono già stati consegnati 596 treni moderni. A questi si aggiungono i 335 convogli acquistati in precedenza, portando così il numero di nuovi treni in attività a 931. Con le ulteriori consegne previste per quest’anno e quelle in programma fino al 2027, si prevede che l’80% della flotta regionale sarà completamente rinnovata, grazie a un investimento complessivo pari a 7 miliardi di euro.

Stefano Antonio Donnarumma, amministratore delegato e direttore generale del gruppo FS Italiane, ha dichiarato:

“Il rinnovo del trasporto ferroviario regionale rappresenta uno dei pilastri principali del nostro piano strategico 2025-2029, che prevede investimenti per 100 miliardi di euro in cinque anni.”