Un aumento del target price e la conferma della raccomandazione “Buy” da parte di Intesa Sanpaolo per il titolo FNM (nella foto, il presidente Andrea Gibelli). La società, attiva nel settore della mobilità integrata in Lombardia, vede il suo valore potenziale salire a 0,69 euro per azione, un incremento rispetto al precedente 0,66 euro. La decisione degli analisti di Intesa Sanpaolo arriva dopo un’attenta analisi dei dati e dei risultati del secondo trimestre del 2025 che hanno superato le aspettative. Questo giudizio positivo si basa su un potenziale rialzo del 64% per le azioni di FNM.

Plusvalenze e crescita

Il superamento delle aspettative è stato in parte guidato da componenti straordinarie positive, in particolare nei settori Mobilità, Servizi e Infrastrutture Ferroviarie. Il risultato più evidente è l’aumento del 78% dell’utile netto su base annua, un dato che riflette principalmente una plusvalenza da rivalutazione di 7,7 milioni di euro su TE.

Previsioni confermate e indebitamento gestito

Oltre ai risultati del trimestre, gli analisti hanno valutato positivamente anche la strategia di gestione finanziaria della società. FNM ha infatti ottenuto un rifinanziamento di 1 miliardo di euro, riuscendo a estendere la scadenza del debito fino al 2031 a un costo inferiore rispetto alle previsioni. Queste mosse hanno permesso all’azienda di confermare le stime sull’EBITDA per l’esercizio 2025, mentre le previsioni sulla posizione finanziaria netta (PFN) sono state riviste per riflettere un miglioramento della performance del flusso di cassa.