L’ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) parteciperà alla 46esima edizione del Meeting di Rimini, in programma dal 22 al 27 agosto 2025. Il titolo del Meeting, “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, si sposa perfettamente con la missione dell’Agenzia.

Laboratori e percorsi per costruire il futuro

L’ENEA sarà presente con un ricco programma di laboratori, percorsi esperienziali e incontri divulgativi. L’obiettivo è coinvolgere attivamente un pubblico di ogni età — famiglie, bambini, giovani e adulti — nei grandi temi della transizione energetica e dell’innovazione sostenibile.

L’Agenzia invita i partecipanti a scoprire e a “costruire insieme” quei “mattoni nuovi” capaci di dare forma a un futuro più giusto e sostenibile. Le attività proposte mirano a promuovere la conoscenza condivisa e la responsabilità verso le sfide climatiche e le rivoluzioni tecnologiche che caratterizzano il nostro tempo.