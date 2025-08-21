La stagione elettorale del PD toscano si presenta complessa e irta di difficoltà. Tra i principali problemi emergono il tema delle «deroghe» e l’ipotesi di un «listino bloccato», concetti che appaiono come le uniche soluzioni scritte a mano nel cruciverba politico che si prospetta per l’estate.

Questi nodi coinvolgono oltre la metà della giunta regionale attuale e diverse federazioni provinciali, tra cui quelle di Massa, Carrara, Lucca, Grosseto, Chianti ed Empolese, che rischiano di essere escluse dal prossimo Consiglio regionale.

Le tensioni non risparmiano neppure Firenze, dove l’ipotesi di candidature con meccanismi di porta girevole investe Palazzo Vecchio e provoca forti riserve.

In vista delle prossime elezioni di ottobre, i vertici regionali del PD sono orientati a limitare al massimo, entro il 10%, le deroghe concesse a chi ha già completato due mandati, uno strumento che viene considerato da Emiliano Fossi come un mezzo per favorire il rinnovamento e allo stesso tempo per frenare le ambizioni di molti esponenti di spicco, soprattutto tra le correnti riformiste.

Per la prima volta in Toscana il PD sta valutando l’introduzione di un listino bloccato che permetterebbe l’elezione diretta di tre candidati senza dover ricorrere al sistema delle preferenze.

Questa mossa, però, è vista con diffidenza da numerose componenti interne al partito, nonostante venga considerata necessaria per mantenere una strategia efficace fino alla fine della campagna elettorale. L’applicazione del listino bloccato porterebbe infatti i posti disponibili per i candidati dem da 15, già ridotti rispetto alle 22 del 2020, a un numero ancora più ristretto, alimentando malumori e tensioni interne.

Anche uno dei principali consiglieri della segreteria della regione, Stefano Bruzzesi, si è distanziato dalla linea di Fossi dopo un lungo periodo di mediazione politica, ammettendo di aver adottato una posizione più defilata.

In caso di adozione del listino bloccato, verrebbe garantita una promozione diretta a tre esponenti legati alla corrente di Elly Schlein: la vicesegretaria Stefania Lio, scelta per ragioni politiche, e il consigliere uscente Iacopo Melio. La decisione rappresenta un tentativo di bilanciare le diverse anime interne del partito e di assicurare una rappresentanza anche alle fazioni riformiste.

Il quadro politico toscano per il PD si conferma dunque molto articolato, con contrasti interni che dovranno essere gestiti attentamente per evitare fratture maggiori in vista delle fondamentali consultazioni elettorali di ottobre.

L’obiettivo è garantire la candidatura nel collegio fiorentino dei due esponenti del gruppo nardelliano — Andrea Vannucci e Cristina Giachi — affiancati da un terzo nome, che sarà oggetto di trattativa dopo la riduzione delle deroghe concesse. Queste ultime saranno tre, ma con l’obbligo di conquistare il Consiglio regionale attraverso il consenso elettorale: le assessore uscenti Monia Monni e Alessandra Nardini sono quasi certe di essere riconfermate, mentre tra i riformisti si fa il nome di Antonio Mazzeo, attuale presidente del Consiglio regionale.

In questo scenario, più della metà della giunta guidata da Eugenio Giani resterebbe esclusa, tra cui Stefano Baccelli, Stefano Ciuoffo, Serena Spinelli, Leonardo Marras e Simone Bezzini. Tuttavia, non è detto che tutti siano tagliati fuori: è possibile che Giani decida di confermare almeno uno degli attuali assessori, con una crescita delle quotazioni di Marras rispetto a Bezzini.

Tra le voci di dissenso spicca quella del segretario cittadino del Partito Democratico, Andrea Ceccarelli, che si è fatto sentire con decisione:

«Non si può prescindere dalla condivisione di suggerimenti e scelte con gli organi territoriali, eletti dai congressi. In particolare, riteniamo positiva la valutazione dei consiglieri regionali uscenti. Nei prossimi giorni chiederò la convocazione di una direzione, per garantire un contributo trasparente, plurale e doveroso da parte di ciascuna federazione al PD regionale».

Il riferimento è rivolto al divieto imposto da Fossi che impedisce alle federazioni di deliberare e votare sulle candidature, ma anche all’ipotesi emersa di candidare l’assessora fiorentina Laura Sparavigna e il capogruppo in consiglio Luca Milani, così da liberare due posti a Palazzo Vecchio per permettere a Vannucci e Giachi di scendere in campo.

Dall’entourage della sindaca si sottolinea che «sull’organizzazione della giunta l’unica decisione spetta a Funaro», rinnovando «totale fiducia a Sparavigna e Milani, oltre a un pieno sostegno a Vannucci e Giachi, le cui candidature non sono in discussione».

Anche la stessa Laura Sparavigna ha voluto chiarire la sua posizione:

«Non sono in corsa nelle prossime elezioni: sono orgogliosa di far parte della squadra che, insieme a Funaro, amministra il comune di Firenze. Dedico tutte le mie energie alla città».