La dichiarazione congiunta tra Unione Europea e Stati Uniti sui dazi ha ribadito l’impegno dell’UE ad acquistare, entro il 2028, beni energetici statunitensi per un valore complessivo di 750 miliardi di dollari (quasi 690 miliardi di euro), comprendenti gas naturale liquefatto (GNL), petrolio e prodotti nucleari.

Questo accordo era già stato anticipato al termine del vertice in Scozia tra la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’intesa prevede inoltre che l’Unione acquisterà almeno 40 miliardi di dollari (circa 37 miliardi di euro) di chip per intelligenza artificiale americani destinati ai propri data center.

Come annunciato nel summit di Turnberry, il testo conferma anche che le aziende europee investiranno 600 miliardi di dollari (552 miliardi di euro) in settori strategici negli Stati Uniti entro il 2028, consolidando così la cooperazione economica tra i due blocchi.

Impegno rafforzato nella cooperazione per la difesa

La dichiarazione evidenzia inoltre un aumento significativo da parte dell’Unione Europea nell’approvvigionamento di equipaggiamenti militari e di difesa dagli Stati Uniti, con il sostegno e il supporto del governo americano.

Si tratta di un impegno strategico condiviso, finalizzato a intensificare la cooperazione industriale transatlantica nel settore della difesa, a rafforzare l’interoperabilità all’interno della NATO e a garantire che gli alleati europei siano equipaggiati con le tecnologie difensive più avanzate e affidabili attualmente disponibili.