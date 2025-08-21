Otto mesi fa hanno assunto rispettivamente il ruolo di capo di Stato maggiore della Difesa. Ora si trovano al centro delle consultazioni tecniche internazionali in vista di un possibile cessate il fuoco o dell’avvio di un processo di pace in Ucraina. Sono convinti, insieme ai loro partner, che il sostegno a Kiev sia – e debba continuare a essere – essenziale.

È stata una giornata intensa, ma potenzialmente decisiva per l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della NATO, e per il generale Luciano Portolano, attuale capo di Stato maggiore della Difesa: il primo ha guidato a Bruxelles il vertice delle forze armate dei trentadue Paesi dell’Alleanza, mentre il secondo ha partecipato a Washington ai colloqui tra rappresentanti militari delle nazioni coinvolte nel summit con il presidente Trump, tra cui Italia, Germania, Francia, Gran Bretagna e Finlandia.

Giuseppe Cavo Dragone ha dichiarato al termine dell’incontro:

“Per quanto riguarda l’Ucraina, abbiamo ribadito il nostro sostegno. La priorità rimane raggiungere una pace giusta, credibile e duratura. I nostri pensieri sono rivolti ai coraggiosi fratelli e sorelle d’armi, apprezzandone l’incessante coraggio nel difendere la loro patria.”

Durante il vertice, i capi di Stato maggiore della NATO hanno espresso il loro sostegno sia ai Volenterosi sia al processo di pace avviato dall’ex presidente Donald Trump, confermando il percorso delle garanzie volte alla protezione dell’Ucraina.

Giuseppe Cavo Dragone ha aggiunto:

“Abbiamo avuto una discussione franca e approfondita, accompagnata da un eccellente aggiornamento sulla situazione della sicurezza da parte del nostro nuovo comandante supremo, il generale dell’USAF Alexus G. Grynkewich, che incontrava noi per la prima volta. Ho ringraziato tutti per l’attiva partecipazione: siamo uniti e questo spirito è stato evidente anche oggi, come sempre.”

Unità e cooperazione nella difesa europea

Il vertice è stato un segnale forte dell’unità delle forze armate dei membri della NATO, che hanno ribadito la necessità di un approccio coeso nella gestione della crisi ucraina. Il ruolo di leader di Giuseppe Cavo Dragone e del generale Luciano Portolano si conferma centrale per mantenere questa coesione.

Le discussioni hanno inoltre posto attenzione sulle strategie relative al supporto militare e umanitario a Kiev, riconoscendo l’importanza di un aiuto continuato e sostanziale per garantire stabilità e sicurezza nella regione.

Le prospettive di un cessate il fuoco

Il nodo cruciale resta ancora il cessate il fuoco e l’avvio di negoziati in grado di portare a un accordo duraturo. La delegazione italiana ha sottolineato l’importanza di un processo di pace equo, che tuteli la sovranità e la sicurezza di Ucraina, senza escludere un ruolo attivo delle istituzioni internazionali nel monitoraggio e nella garanzia di eventuali accordi.

In questo senso, l’impegno del comandante supremo della NATO, il generale Alexus G. Grynkewich, e del presidente del Comitato militare, rappresenta un punto di riferimento per le future iniziative strategiche dell’Alleanza.

Il clima di collaborazione tra le delegazioni dimostra che, nonostante le complesse dinamiche geopolitiche, permane un intento condiviso: favorire una risoluzione pacifica e stabile del conflitto, nel rispetto degli interessi di tutte le parti coinvolte.

Il principio di “in, insieme, fuori”, che ha caratterizzato la missione internazionale in Afghanistan, potrebbe essere riaffermato anche per l’Ucraina, coinvolta a tutti i livelli. Ciò riflette lo spirito europeo del motto «Nothing about Ukraine without Ukraine», adottato dopo l’invasione russa del 2022.

Al centro delle discussioni vi sono le garanzie di sicurezza per Kiev una volta terminate le ostilità, a partire dal supporto di asset strategici statunitensi come il trasporto aereo, l’intelligence, le comunicazioni, lo spazio e la cyber-difesa. Gli Stati Uniti hanno già dichiarato di non avere intenzione di schierare truppe sul terreno, una posizione confermata da Mosca che si è ripetutamente opposta alla presenza sul campo di forze straniere, inclusa quella di altri Paesi della Nato.

Su questo punto le opinioni dei Paesi coinvolti sono tuttavia divergenti: l’Italia si oppone all’invio di soldati al fronte, come ribadito chiaramente dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che sostiene invece l’allargamento dell’articolo 5 della Nato all’Ucraina senza però includerla formalmente nell’Alleanza. Al contrario, Francia, Gran Bretagna e Germania si mostrano pronte a formare una “forza di rassicurazione”. Tale supporto potrebbe estendersi anche all’invio di istruttori sul campo, a supporto della strategia del “porcospino d’acciaio”, evocata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Le opzioni militari e le prospettive diplomatiche

Le ipotesi militari attualmente al vaglio consistono prevalentemente nella fornitura di armamenti e tecnologie avanzate all’esercito ucraino. Tuttavia, queste decisioni sono strettamente collegate alla natura dell’accordo diplomatico che potrebbe essere raggiunto tra Russia e Ucraina. Un’intesa futura potrebbe prendere in considerazione gli attuali posizionamenti sul terreno attraverso un trattato ufficiale o, in alternativa, una ratifica dell’occupazione di territori da parte di Mosca.

Rimane inoltre da definire il ruolo del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dove ha seggio anche la Cina. Non è esclusa la possibilità di coinvolgere paesi extraeuropei in una missione internazionale di monitoraggio del cessate il fuoco, con l’obiettivo di garantire una supervisione multilaterale e rafforzare la stabilità nella regione.