L’apparente ripresa economica della Germania, osservata nel primo trimestre dell’anno, si è arrestata nel secondo e, secondo la Bundesbank, la produzione economica potrebbe stagnare anche nel terzo trimestre. Questa è la valutazione espressa nel rapporto mensile dell’istituto centrale tedesco.

Il calo del PIL segnalato dall’ufficio federale di statistica per il secondo trimestre del 2025 è principalmente attribuibile ai dazi doganali che hanno pesantemente influenzato la produzione industriale e le esportazioni. Questa situazione ha gravemente impattato l’economia tedesca, la quale si trovava già in recessione nei due anni precedenti, 2023 e 2024, caratterizzata da un calo rilevante, prolungato e diffuso della produzione economica e da una consistente sottoutilizzazione delle capacità produttive complessive.

Gli analisti della Bundesbank segnalano inoltre una domanda di prestiti bancari da parte delle imprese ancora contenuta, riflesso di una diffusa incertezza circa le prospettive di ripresa. Anche i consumi delle famiglie rimangono limitati: sebbene si stia registrando un aumento dei salari, favorito anche dall’incremento del salario minimo, il mercato del lavoro e l’occupazione si mantengono ancora fragili.

Le prospettive del commercio mondiale appaiono tuttora oscure, influenzate negativamente da ordini deboli e da un basso utilizzo delle capacità produttive esistenti. Questi fattori continueranno probabilmente a frenare l’attività di investimento delle imprese. Per i prossimi mesi non si prevedono miglioramenti significativi nemmeno nel settore delle costruzioni e nei consumi privati.

Nel rapporto è presente anche un chiaro riferimento alle scelte di politica fiscale adottate in Germania, dove il governo ha introdotto una fase espansiva grazie a un significativo allentamento del vincolo sul debito pubblico.

L’istituto centrale di Francoforte rileva però che:

“un deficit più elevato può essere gestito per alcuni anni, ma deficit strutturalmente alti e un rapporto debito-PIL in crescita rappresenterebbero un problema. Una situazione simile limiterebbe ulteriormente lo spazio fiscale futuro e risulterebbe incompatibile con le regole dell’Unione Europea.”