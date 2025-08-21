Il titolo di Brioschi, la società immobiliare della famiglia Cabassi che detiene il controllo di L’Orologio — proprietaria dell’immobile occupato dal Centro Sociale Leoncavallo a Milano — registra un forte rialzo in Borsa, guadagnando il 4,24% a 0,06 euro. In crescita anche Bastogi, con un aumento dell’1,29% a 0,63 euro; quest’ultima controlla il 50,6% di Brioschi.

Nella relazione finanziaria del 2024, Brioschi racconta la lunga vicenda legata all’immobile di via Watteau a Milano, valutato a bilancio 2.644.000 euro. La proprietà è intestata a L’Orologio, controllata al 100% da Brioschi. Nel marzo 2001, L’Orologio ha avviato un procedimento legale contro gli occupanti abusivi.

Nel 2003 il Tribunale di Milano ha emesso una sentenza che condanna l’associazione Mamme del Leoncavallo al rilascio dell’immobile; la decisione è stata confermata in appello e in cassazione.

Tuttavia, dal 2005 a oggi, come si legge nella relazione pubblicata a maggio, sono stati effettuati 131 tentativi di accesso all’immobile da parte dell’ufficiale giudiziario, tutti senza esito, a causa del mancato intervento della Forza Pubblica, nonostante le regolari richieste e notifiche.

La data del prossimo tentativo di accesso è stata fissata per il 15 maggio 2025.

Brioschi ha inoltre citato in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’Interno per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal reiterato mancato intervento della Forza Pubblica.

In base a una perizia tecnica disposta dal Tribunale, il danno ammonta a oltre 10 milioni di euro, cifra successivamente ridotta a un risarcimento di 3.039.150 euro più interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo, somma che il Ministero dell’Interno ha corrisposto al ricevimento della notifica del titolo esecutivo.