Le borse europee hanno chiuso la seduta in modo variegato, mentre i mercati azionari statunitensi sono rimasti deboli nel giorno di apertura del vertice della Federal Reserve a Jackson Hole, nel Wyoming (USA).

La migliore performance è stata registrata da Milano con un aumento dello 0,2%, seguita da Londra (+0,15%), Francoforte (+0,1%), Madrid (-0,05%) e Parigi (-0,45%). Il differenziale tra il rendimento dei BTP decennali italiani e i Bund tedeschi si è ampliato a 82,4 punti, con il rendimento italiano in crescita di 5,6 punti al 3,58% e quello tedesco che ha segnato +3,9 punti al 2,75%.

In ripresa anche il prezzo del petrolio greggio, con il WTI in rialzo dello 0,57% a 63,07 dollari al barile, così come il gas naturale, che ha accelerato del 3,85% a 33,13 euro al megawattora, dopo l’attacco notturno russo alle infrastrutture di trasporto ucraine. Il dollaro è risalito a 0,86 euro centesimi e 74,49 penny, mentre l’oro ha guadagnato lo 0,33%, attestandosi a 3.339,62 dollari l’oncia.

I titoli del settore lusso hanno mostrato debolezza, con LVMH in calo del 2%, Hermès del 1,85%, Kering dell’1,65%, Moncler dell’1% e Cucinelli dello 0,95%. Male anche il comparto automotive, con Stellantis che ha ceduto l’1,63%, Renault l’1,3%, Ferrari lo 0,97% e BMW lo 0,8%.

Al contrario, il comparto della difesa ha beneficiato degli attacchi russi notturni in Ucraina, con evidenti guadagni per Leonardo (+4,86%), Hensoldt (+3,9%), Rheinmetall (+3,65%) e Saab (+2,7%).