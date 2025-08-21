La Fai Friuli Venezia Giulia (Federazione Autotrasportatori Italiani) definisce “critica” la situazione di congestione e ritardi che gli autotrasportatori della regione affrontano quotidianamente al casello del Lisert, a causa della chiusura dell’autostrada slovena H4.

La federazione segnala un “volume imponente di traffico pesante deviato su un’infrastruttura già fragile”, che rende il Lisert un vero e proprio “collo di bottiglia” che penalizza l’intera catena logistica regionale. Le conseguenze sono code fino a 5 chilometri, lunghe attese, un aumento del consumo di carburante, ritardi nelle consegne e una significativa perdita di competitività per le imprese di autotrasporto.

Per gli autotrasportatori, la chiusura della strada H4 evidenzia l’inadeguatezza della rete viaria di confine della regione, oltre a denunciare una gestione insufficiente del traffico e un’infrastruttura obsoleta. Di conseguenza, è stata avanzata la richiesta di aprire un tavolo di confronto con la Regione Friuli Venezia Giulia e Autostrade Alto Adriatico, per discutere soluzioni immediate e pianificare interventi a lungo termine.

La chiusura parziale della H4, decisa lunedì scorso per lavori di manutenzione, ha indirizzato una parte consistente del traffico veicolare verso il valico triestino di Fernetti e la barriera autostradale del Lisert, in uscita da Trieste. Questo ha generato lunghe code di diversi chilometri, complicando notevolmente la circolazione e incidendo negativamente sulle attività di trasporto nella zona.