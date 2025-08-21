In Alto Adige, la «maggioranza silenziosa» di cittadini favorevoli alla pace e al disarmo si sta facendo sentire attraverso un’iniziativa lanciata da cinque personalità di lingua tedesca, tutte con un consolidato passato di impegno sociale e politico. È online dallo scorso martedì il blog friedensblog.net, una piattaforma dedicata al confronto e alla riflessione sui temi della pace. I promotori manifestano la loro «profonda preoccupazione per il massiccio riarmo in corso in Europa», considerandolo una minaccia per la sicurezza e la convivenza pacifica.

Tra i fondatori del progetto figurano Sepp Kusstatscher, ex europarlamentare, consigliere provinciale e sindaco di Villandro; la sociologa di Bressanone Susanne Elsen; lo psicologo e psicoterapeuta di Bolzano Erwin Demichiel; il sociologo e sindacalista di Cembra Arno Teutsch; e il farmacista e scrittore di Malles, Johannes Fragner-Unterpertinger. Sebbene l’iniziativa nasca da un contesto di lingua tedesca, essa è aperta a chiunque voglia contribuire a promuovere una cultura di pace. I promotori rimarcano come il dibattito pubblico sia «dominato dalla logica bellica, che rappresenta la guerra come inevitabile e necessaria».

La critica al riarmo

La critica dei promotori si basa su dati concreti: il piano dell’Unione Europea che prevede di destinare il 5% del PIL alla spesa militare viene definito «un’assurdità economica, sociale e ambientale». Tale approccio sostiene una «guerra che annienta la coscienza delle persone» e tenta di «creare un nemico per giustificare il riarmo». L’obiettivo del blog è dunque quello di dare voce a chi, pur nutrendo un forte desiderio di pace, «si sente isolato e esitante nel manifestare le proprie opinioni nel dibattito pubblico».

I promotori auspicano che il blog diventi uno spazio di dialogo e riflessione, capace di proporre un’alternativa alla cultura polarizzante del «bene contro il male», del «nemico contro l’amico».

Le prime riflessioni

Tra le prime riflessioni pubblicate sulla piattaforma, viene evidenziata la contraddizione tra l’impegno ambientalista e il contemporaneo riarmo militare. Le narrazioni personali dei fondatori hanno messo in luce l’urgenza di questo impegno pubblico. Sepp Kusstatscher sottolinea che i conflitti bellici non nascono «da un giorno all’altro», ma sono piuttosto «il risultato di una complessa interazione tra attori tanto visibili quanto occulti».

Erwin Demichiel aggiunge: «Tutti i protagonisti di questa guerra – dall’America, all’Europa, alla Russia – portano una responsabilità, e l’Europa deve riconoscere la propria».

Un contributo particolarmente toccante arriva da Susanne Elsen, che condivide il proprio vissuto di bambina segnata dai traumi del padre, reduce dal fronte russo, e dall’angoscia della nonna durante la crisi dei missili di Cuba.

Questa iniziativa si ispira ai movimenti per la pace degli anni Ottanta e mira a superare la contingenza del conflitto ucraino. Come spiega Arno Teutsch: «Il riarmo distorce il nostro modo di pensare, orientando le menti verso la difesa e l’aggressione invece che alla creatività e al miglioramento della qualità della vita».