I viaggi aerei in Europa, nonostante il loro significativo impatto ambientale, risultano essere più economici dei viaggi in treno, arrivando a costare fino a 26 volte meno. Questa disparità è dovuta principalmente ai vantaggi fiscali di cui godono le compagnie aeree. Lo rivela un recente rapporto di Greenpeace Europa Centro-Orientale, che denuncia il fallimento del sistema di trasporti europeo e sottolinea la necessità di potenziare la rete ferroviaria e di introdurre “biglietti climatici” accessibili e facili da utilizzare.

Il documento analizza 142 collegamenti in 31 paesi europei, evidenziando come i voli siano in media più economici rispetto ai treni nel 54% delle 109 rotte transfrontaliere esaminate. La situazione in Italia si presenta ancora più critica: nelle 16 tratte internazionali che coinvolgono il Paese, viaggiare in aereo risulta più conveniente dell’uso del treno nell’88% dei casi, collocando l’Italia al quarto posto tra i Paesi europei dove il trasporto aereo è più economico del ferroviario.

Questa differenza di costo è spesso considerevole: per esempio, spostarsi da Lussemburgo a Milano in treno costa quasi 12 volte di più rispetto all’aereo, mentre la tratta da Barcellona a Londra può arrivare a costare 26 volte di più.

Impatto ambientale e considerazioni

Dal punto di vista ambientale, il costo è estremamente elevato. Secondo la ONG, i voli emettono mediamente 5 volte più CO2 per passeggero e chilometro rispetto ai treni. Nel confronto con sistemi ferroviari alimentati esclusivamente da energia elettrica rinnovabile, l’impatto ambientale del trasporto aereo può essere superiore fino a 80 volte.

Questi dati mettono in luce come il sistema di trasporto europeo tenda a favorire ingiustamente il settore aereo a discapito di forme di mobilità più sostenibili, scoraggiando un passaggio necessario verso modalità meno impattanti per il clima e l’ambiente.

Greenpeace invita quindi a un cambio di rotta, proponendo investimenti mirati per potenziare la rete ferroviaria e l’introduzione di biglietti climatici, con tariffe più eque e ridotte, in modo da rendere il trasporto su rotaia più accessibile e competitivo rispetto all’aereo.